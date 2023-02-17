Экс-любимая MELOVIN показала поцелуи с новым бойфрендом: артист отреагировал

Бывшая любимая MELOVIN Лиза Русина на днях показала откровенное видео, на котором зажгла нового бойфренда. Узнайте ниже, как на это отреагировал артист.

После проекта "Танцы со звездами" украинский певец MELOVIN закрутил роман с танцовщицей Лизой Русиной. Когда началась война, пара развелась, но неизвестно, когда завершились их отношения.

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Лиза Русина показала нового бойфренда

В День святого Валентина танцовщица опубликовала видео с пляжа. На нем она позировала с новым бойфрендом – пара страстно целовала.

MELOVIN отреагировал

Исполнитель впоследствии прокомментировал этот ролик в своем инстаграме. Он показал скриншот новости о Лизе из СМИ и высказался о том, что желает девушке счастья.

Главное, чтобы ты была счастлива. Спасибо, что все узнаю из медиа,

– написал артист.



Фото из инстаграм-сториз MELOVIN

Интересно, что и MELOVIN, вероятно, не был один в День влюбленных. 14 февраля он показал фото, на котором держал девушку за руку.



MELOVIN с вероятной девушкой / Фото с инстаграма певца