Эксклюзивный рецепт от Екатерины Кухар: готовим марокканский пирог с кедровыми орешками
Источник:24 канал
В канун Нового года прима-балерина Екатерина Кухар эксклюзивно для читателей 24 канала рассказала любимый рецепт марокканского пирога с кедровыми орешками. Это отличный вариант простого и одновременно вкусного блюда для праздничного стола.
Если вы в поисках новых блюд, которыми хотите угостить гостей в период праздников, советуем обратить внимание на пирог от примы-балерины. Поскольку Екатерине нужно хорошо питаться и одновременно поддерживать отличную физическую форму, в ее рационе есть сытные блюда, после которых точно никто не останется голодным.
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Рецепт пирога от Екатерины Кухар
Ингредиенты:
кедровые орешки (250 граммов);
пшеничная мука (115 граммов);
мягкое сливочное масло (250 граммов);
сахар (200 г);
яйца (3 штуки);
мед (4 столовых ложки);
цедра одного апельсина.
Форма для выпечки: круглая, диаметром 24 сантиметра
Елка в доме Екатерины Кухар и Александра Стоянова / Фото пресс-службы
Способ приготовления:
- Достаем масло и яйца из холодильника за 2 часа до начала приготовления.
- Орехи обжариваем и нарезаем крупными кусками.
- Разогреваем духовой шкаф до 280 градусов.
- Смазываем форму сливочным маслом.
- Смешиваем мало с сахаром до консистенции легкого крема.
- По одному добавляем яйца и на небольшой скорости миксером перемешиваем с маслом до полного соединения.
- Добавляем просеянную муку, мед, мелко натертую цедру апельсина. Все перемешиваем.
- Добавляем в тесто орешки.
- Выкладываем тесто в форму и ставим в разогретый духовой шкаф.
- Выпекаем 25 – 30 минут.
- Проверяем готовность пирога деревянной шпажкой.
Приятного дружеского чаепития или кофепития!
Елочные игрушки Екатерины Кухар / Фото пресс-службыРассказ Екатерины Кухар о новогодне-рождественских праздниках читайте скоро на 24 канале.