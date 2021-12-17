Эксклюзивное интервью с Alyona Alyona: о скандалах, кастинге "Голоса страны" и русской музыке

Прогрессивная украинская певица Alyona Alyona отличилась в этом году не только успешными коллаборациями, но и скандалами и любовной историей с блогером Денисом. О ее творчестве, личной жизни и взгляде на украинскую музыку мы расспросили у рэп-исполнительницы в конце 2021 года.

В откровенном интервью звезда поделилась, что украинской музыки хватает в пределах страны, однако тинейджеры не могут слушать ее на официальных сервисах и платить деньги. Также она рассказала о своих новогодних планах с бойфрендом и как восприняла скандалы, в которые попала в этом году. Подробнее читайте в интервью 24 каналу.

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Интервью с Alyona Alyona

Недавно вы рассказывали о том, что частично покидаете инстаграм, поскольку проводили там по меньшей мере 5 часов в день. Как сейчас проходит ваш инста-детокс? Удалось снизить "экранное время"?

Да, конечно, мне удалось уменьшить это время до трех часов в сутки, и на выходных это время еще меньше. Но бывают дни, когда я пользуюсь телефоном не из-за социальных сетей, а для того, чтобы что-то поснимать: или тикток, или что-то еще, и, конечно, что из-за этого время иногда все-таки увеличивается.

В начале декабря в сети начали появляться рейтинги песен и исполнителей, которых слушали украинцы в течение года. Не расстроились ли, когда не увидели себя в списках?

Лично я не расстроилась, потому что все идет своим чередом и больше всего пользователей, слушающих музыку, приобретенную на платных площадках, – это тинейджеры. Для них сейчас в Украине нет музыки, которая была бы для них доступной, интересной, такой однодневной. Соответственно, они слушают зарубежную музыку. Но, насколько мне известно, украинскую музыку слушает также очень много молодежи, просто они ее ищут на бесплатных площадках, типа саундклауда, в телеграме друг другу бросают, или на каких-то сайтах, которые воруют эту музыку и загружают в MP3. Поэтому говорить, что эти рейтинги достоверны и правдивы – неправильно.

Alyona Alyona / Фото из инстаграма артистки

К слову "Не рейтинг, а полный трэш": сеть реагирует на украинский топ Apple Music

Как вы относитесь к массовой "любви" к русской музыке среди украинцев? Как с этим бороться и стоит ли?​

Конечно, к любви к русской музыке я отношусь не очень положительно, потому что все-таки, считаю, что украинской музыки сейчас очень много, она очень конкурентноспособна, очень качевая и классная, и именно для этого мы делаем на "Нашем радио" "Урбан чат", где я знакомлю каждую пятницу в 20:00 людей с такой андерграундной или мейнстримной музыкой, которая скоро станет популярной. Хочется, чтоб об этой музыке услышали больше, ведь я считаю, что проблема как раз в том, что ее мало слушают украинские слушатели.

В чарте Apple Music впервые появился украинский хит исполнителя Wellboy "Гуси". Как вы относитесь к творчеству парня и считаете ли его творческий путь похожим на свой? Ведь он появился внезапно и очень быстро набрал популярность в Украине, как и вы в свое время.

Да, творчество Вельбоя – оно более массовое, не такое нишевое, как хип-хоп, и более доступное. Мне чем-то напоминает частично и Верку Сердючку, и Дзидзьо, и такую ​​юмористическую, добрую, светлую музыку с позитивом, но гораздо более качественную и гораздо более приятную. Больше украинских мелодий, скажем так. Его путь похож на мой также тем, что он познакомился с Юрой (Юрий Бардаш, продюсер – Showbiz 24), и Юра решил помочь ему стать известным. Это очень круто и классно, я искренне радуюсь, когда появляется вот такая музыка, более украинская и более качевая. Потому что все равно музыка должна быть разной. Если музыка стала популярной – это не значит, что музыка плохая.

Если в предыдущих годах вы дебютировали на обложках журналов в Украине и за рубежом, то в этом году вы стали главной персоной многих скандалов – с украинским флагом, песней группы "Каста" и с рекламой для "RedBull UA". По вашему мнению, критика была справедлива в вашу сторону?

Относительно ситуаций, сложившихся в этом году, я отношусь к ним с уважением, с уважением к жизни, потому что жизнь дает уроки, и жизнь иногда просто такими ситуациями берет тебя за плечи и трясет, дает тебе понять, что ты двигаешься в неправильном направлении. что ты теряешь какую-то бдительность и сосредотачиваешь свое внимание совсем на другом, не на том, на чем надо. Поэтому все эти ситуации – они пережиты и пройдены.

Вы бы хотели что-либо изменить в тех событиях, если бы была возможность?

За них просили прощения, было стыдно, но сделаны колоссальные выводы. И в следующем году, я думаю, что мы будем вести свою деятельность немного иначе: не соглашаться участвовать во всем, где предлагают, не делать какие-то суперэкстравагантные эксперименты, не зная реакции людей. Просто хочется сосредоточиться на том, что я прежде всего артист и музыкант, и просто давать больше качественной и хорошей музыки.

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В 2020 году вы участвовали в проекте "Танцы со звездами", где получили немало опыта. Вы еще общаетесь со своим экс-партнером Юрием Гуричем? Следили ли вы за новым сезоном шоу?

Что касается "Танцев со звездами", то да, с Юрой у нас есть диалог в телеграме, иногда мы что-то друг другу перекидываем, а иногда мы просто пересекаемся по работе. И, конечно, мы с ним следили за новым сезоном, потому что Аня (Анна Карелина, хореограф – Showbiz 24), которая была хореографом в нашей паре, в этом году участвовала уже как танцовщица и партнерша. В этом году она одержала победу, мы за нее очень рады, мы верили в ее победу и знали, что она трудолюбивая и очень крутая. Для нас эта победа – заслужена абсолютно.

Но в этом году кроме нее было еще очень много моих друзей, знакомых. Я выходила исполнять трек "Если бы я была не я" для Джамалы и встретилась там почти со всеми, кого я знаю: и с Меловином, и с Сашей Зарицкой, и Лидой Ли, и Стасом Горуной. Все крутые, классные, и я всем желала добиться максимальных высот, но случилось, как случилось.

Alyona Alyona и Юрий Гурич на "Танцах со звездами" 2020: смотреть видео онлайн

Приглашали ли вас на другие развлекательные проекты хотя бы на предварительные кастинги?

Меня кастинговали на "1+1" для проекта "Голос страны" в качестве судьи. Очень многие артисты там были, но выбрали в судьи других звезд. В принципе, запросы на участие в других шоу тоже были, но эти шоу мне были совершенно не интересны, поэтому я не участвовала в них.

В этом году в Украине и мире заметно прибавилось коллабораций артистов с другими певцами. Вы также записали совместные хиты с Вакарчуком, а раньше с KALUSH, Джамалой. Планируете продолжать такую ​​тенденцию?

На самом деле в этом году я выпустила первый альбом в начале года, который полностью состоял из фитов. После этого еще выходило несколько коллаборационных работ, и я думаю, что пока битов со мной будет значительно меньше, но я не исключаю их, потому что украинские музыканты очень крутые и классные, и хочется делать совместные работы почти со всеми.

Недавно вы отдыхали с бойфрендом в Финляндии. Вы уже планируете следующую поездку куда-нибудь?

Недавно отдыхали в Финляндии, очень круто провели время, и еще за время наших отношений мы уже вместе также отдыхали в Египте и в Турции, и запланировали в этом году, если планы не изменятся, поехать на новогодние праздники тоже за границу. Думаю, что это будет Стамбул, хочется увидеть этот большой и красивый город.

Alyona Alyona с бойфрендом Денисом / Фото из инстаграма певицы

Расскажите, какие концерты планируете дать в новогодний период декабрь-январь.

Я планирую свой сольный концерт дать в столице в клубе "Атлас", 19 декабря, для нас это будет первый опыт, потому что он будет состоять из двух частей: из акустической части и части под хиты, поэтому я приглашаю всех! Это будет круто, классно и я планирую на время исчезнуть с концертами, и вернуться уже наверняка весной.