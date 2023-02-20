Переживаю непростые моменты, – бывшая Остапчука прокомментировала, кто из них виноват в разводе
Источник:Кристина Остапчук
Бывшая супруга Владимира Остапчука рассказала, что они оба приняли решение не комментировать разрыв. Она также ответила, кто виноват в разводе.
Кристина Остапчук часто отвечает на вопросы поклонников, что и сделала на днях. Ее спросили о разводе с Владимиром.
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Кристина Остапчук прокомментировала, кто виноват в разрыве
Нотариус ответила на несколько вопросов. Она призналась, почему не хочет говорить о разводе с шоуменом, если в нем "виновен Остапчук", как заметила подписница или подписчик.
Всегда виноваты двое. Кто просто больше, а кто меньше. И двое приняли решение не комментировать. Надеюсь на понимание,
– написала Кристина.
Бывшая жена ведущего добавила, что в инстаграме не пытается показать "безупречную" жизнь, просто скрывает некоторые личные детали. Также она призналась, что сейчас находится не в самом лучшем состоянии.
"Я, как и все, переживаю по-своему, непростые моменты жизни. А ведь в нем не только время для радости, но и для печали".
Фото из инстаграм-сториз Кристины Остапчук
Что в последний раз Кристина Остапчук говорила о личной жизни
- Бывшая жена Владимира Остапчука рассказывала, что пытается достойно пережить развод. Она считает, что любая боль имеет свой конец, а также все дается для опыта.
- Кристина Горняк оставила себе фамилию Остапчук несмотря на разрыв с шоуменом и даже показала свой паспорт. Пока она не планирует его менять, потому что "из песни слов не выкинешь".
- Пока Владимир закрутил роман с новой любимой, поклонники заметили, что Кристина не носит драгоценных подарков от него. Но нотариус это опровергла и сказала, что носит все, что было подарено "от сердца и от души".