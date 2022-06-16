Эксдружина Дмитрия Ступки рассказала, как стала врагом из-за белорусского паспорта

Бывшая жена Дмитрия Ступки высказалась о возвращении в Украину. Она отметила, что из-за белорусского паспорта стала врагом для многих.

Белорусская модель Полина Логунова высказалась о возвращении в Украину. Звезда не уверена, будет ли возможность увидеть друзей.

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Полина Логунова о возвращении в Украину

Бывшая жена Дмитрия Ступки рассказала, что из-за белорусского паспорта она не сможет приехать ни в Беларусь, ни в Россию. К тому же, из-за него она считается врагом для Украины, поскольку самопровозглашенный лидер страны поддерживает войну и Россию.

У меня белорусский паспорт, но я никогда не смогу вернуться на родную землю, где похоронены мои родные. Для меня это как нож в сердце. К тому же я тоже не смогу поехать в Россию, потому что теперь я для них – "враг народа",

– сказала Полина Логунова.

"Со своим белорусским паспортом я даже стала считаться врагом для Украины. Но Украина для меня давно стала вторым домом, и я буду рада пригодиться увидеть своих друзей. Насколько это реально – покажет время", – добавила она.



Полина Логунова / Фото с инстаграма Полины Логуновой

Как Полина Логунова поддерживает Украину

Модель рассказала, что, несмотря на все, поддерживает Украину и помогает разными способами. Она призналась, что первые дни войны не могла оправиться и потому не появлялась в социальных сетях. Но потом поняла, что это не фильм, и заняла активную позицию.

"Я занялась благотворительностью, организацией сбора средств для ВСУ, но не только этим. Также мы собирали вещи и питание для маленьких детей. Многие люди приносили корм для приютов для животных. Я собирала контакты, которые могут быть полезны людям, координировала коммуникации – делала все, что было в моих силах, несмотря на то, что я нахожусь в другой стране", – поделилась Полина Логунова.