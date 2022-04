Экс-жене Дмитрия Ступки признались в США: Полина Логунова заинтриговала новым фото

Ведущая и блоггерша Полина Логунова несколько дней назад сообщила, что развелась с Дмитрием Ступкой. Теперь она заинтриговала новым фото, на котором показала, как ей якобы признались в любви в США.

Полина уже несколько месяцев вместе с дочерью Богданой живет в Лос-Анджелесе. Пока она не планирует возвращаться в Украину, а теперь показала фото, где показала романтическое предложение.

К теме "Больше не супруги": Дмитрий Ступка и Полина Логунова разошлись

Полина Логунова, вероятно, вторично выходит замуж

Телеведущая опубликовала фотографию, где самолет в небе сделал надпись: "Polina, will you marry me?", что значит: "Полина, ты выйдешь за меня замуж?". Судя по геолокации, предложение ей было сделано в Лос-Анджелесе.

В сообщении под фото Логунова написала: "Yes". Похоже, что Полине сделал предложение американец, однако пока она не сообщает никаких деталей по этому фото и не рассказывает о личной жизни. Несколько дней назад она показывала роскошное кольцо, которое ей подарили, однако отметила, что это "не Дима".



Полина Логунова, вероятно, второй раз выходит замуж / Фото с инстаграмма блоггерки

В комментариях поклонники телеведущей засыпают ее приветствиями. Полина не отвечает, но предпочитает каждый комментарий.