Ексдружині Дмитра Ступки освідчилися в США: Поліна Логунова заінтригувала новим фото

Ведуча та блогерка Поліна Логунова декілька днів тому повідомила, що розлучилася з Дмитром Ступкою. Тепер вона заінтригувала новим фото, на якому показала, як їй нібито освідчилися в коханні в США.

Поліна вже декілька місяців разом з донькою Богданою мешкає в Лос-Анджелесі. Наразі вона не планує повертатися в Україну, а тепер показала фото, де показала романтичну пропозицію.

Поліна Логунова, ймовірно, вдруге виходить заміж

Телеведуча опублікувала фотографію, де літак в небі зробив напис: "Polina, will you marry me?", що означає: "Поліно, ти вийдеш за мене заміж?". Судячи з геолокації, пропозицію їй зробили в Лос-Анджелесі.

У дописі під фото Логунова написала: "Yes". Схоже, що Поліні зробив пропозицію американець, однак наразі вона не повідомляє жодних деталей щодо цього фото та не розповідає про особисте життя. Декілька днів тому вона показувала розкішну каблучку, яку їй подарували, однак зазначила, що це "не Діма".



Поліна Логунова, ймовірно, вдруге виходить заміж / Фото з інстаграму блогерки

У коментарях шанувальники телеведучої засипають її привітаннями. Поліна не відповідає, але ставить вподобання на кожен коментар.