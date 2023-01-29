Пока он живет с другой: экс-жена Остапчука призналась, сменила ли его фамилию – фото паспорта

С Владимиром Остапчуком Кристина, похоже, разошлась еще летом. Они еще не подтвердили разрыв официально, но каждый живет свою жизнь. Шоумен уже успел съехаться с 22-летней девушкой, а она даже не поменяла документы.

Нотариус убеждена, что после развода без мужчины не останется, ведь внимания от них ей всегда хватало. Вероятно, Кристина не исключает, что скоро выйдет замуж во второй раз, так что не спешит меняться фамилию Остапчук на девичью Горняк.

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У бывшей жены Остапчука до сих пор его фамилия

За Владимира Остапчука Кристина Горняк вышла замуж в октябре 2020 года, через год после знакомства, и взяла его фамилию. С ней нотариус проходила два с половиной года и возвращаться к девичьей не собирается.

Очень много вопросов о фамилии: я Кристина Остапчук. Как говорится, "из песни слов не выбросишь". А там дальше жизнь покажет,

– поделилась Кристина Остапчук.

Интересно, что ранее блогершу зацепила наша публикация, в которой ее назвали Кристиной Горняк. Тогда она написала в инстаграм-сторис: "И я хоть в душе всегда Горняк, но все же я по паспорту Остапчук". За последние три месяца ничего не изменилось, похоже, бывшая шоумена пока не готова к волоките с документами.

Экс-жена Остапчука не сменила его фамилию / Фото с инстаграм-сторис

Кстати, после разрыва с Кристиной Остапчук публично извинился перед первой женой Еленой Войченко, на которую заявлял в полицию, потому что та не давала ему видеться с сыном и дочерью. Он признал, что "наделал много ерунды". В августе шоумен летал к ней с детьми в Канаду, поэтому в сети предполагают, что после этой поездки его второй брак дал трещину.