Кристина Горняк разошлась с бойфрендом: сколько длились ее первые отношения после развода

Бывшая жена Владимира Остапчука почти не рассказывала о новых отношениях. Но на днях Кристина призналась, что разошлась с бойфрендом.

Бывшая жена Владимира Остапчука пообщалась с поклонниками. Ее спросили о новых отношениях – нотариус откровенно ответила.

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Экс-жена Остапчука разошлась с партнером

Кристина Горняк призналась, что разошлась со своим бойфрендом – их отношения продолжались 8 месяцев. Она объяснила, что неспроста обозначала его эмоджи в виде клубка нитей – у них действительно все было запутано.

Все было очень эмоционально и запутано. Но много было и теплых моментов, спасибо ему за это! 8 месяцев, как-никак. Теперь да, мы не вместе. Не знаю, что ждет завтра, но думаю, что случившееся исправить очень сложно,

– призналась Кристина.



Кристина Горняк разошлась с бойфрендом / Фото из инстаграм-сториз

"Поэтому поздравьте меня. Я всегда говорила, что мы встречаем людей на разный период и срок в жизни. Кого-то на 3 года, кого-то на 8 месяцев, а кого-то на всю жизнь. Поэтому дальше будет".



Кристина Горняк разошлась с бойфрендом / Фото из инстаграм-сториз

Что было известно о новых отношениях Кристины

В апреле Кристина Горняк впервые намекнула на новые отношения, рассказав о своем поклоннике. Тогда она призналась, что испытывает бабочки в животе, и эти чувства взаимны. Позже нотариус призналась, что начинает влюбляться. Ее партнер всячески ее поддерживал, что не могло не радовать.

Уже в августе Кристина подтвердила, что находится в отношениях. Но имя и лицо своего бойфренда решила скрыть от аудитории. Перед этим нотариус намекала, что пара уже живет вместе. Похоже, они познакомились в Вене, ведь много времени вместе проводили именно там.