Тиран и насильник, – экс-жена Константина Войтенко призналась, что актер избивал ее и издевался

Бывшая жена актера Константина Войтенко впервые призналась, что была жертвой домашнего насилия. Валентина Маринина шокировала историями об издевательствах и избиениях со стороны экс-мужа.

Актер Константин Войтенко и танцовщица Валентина Маринина развелись еще в прошлом году. Сейчас Валентина отважилась рассказать, что скрывал их брак. Женщина заявила, что ее бывший супруг применял к ней все виды насилия.

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Экс-супруга Войтенко призналась, что была жертвой насилия

Я – бывшая жертва, насильник и спаситель в одном флаконе. Мне стыдно за это. Но тогда я не умела иначе. Мой бывший муж – перверзный нарцисс и насильник,

– заявила Валентина.

"Таким знаю его я, бывшая жена и мама нашего общего ребенка. Он публичный человек, папа, который время от времени радуется своей дочери. Он – бывший, выбиравший и выбирающий со мной насильственные формы общения: газлайтинг, угрозы, финансовое, психологическое и физическое насилие".

Валентина Маринина рассказала о первом и единственном случае, как вызвала полицию после случая физического насилия. Тогда полиция попросила ее помириться с мужем – "иначе у него будут исправительные работы и он уже будет числиться". Отец Валентины тоже отговаривал ее писать заявление.

Ничего, что я в синяках, и меня за волосы ночью выбрасывали из собственной квартиры. Главное, что в семьях так "не принято" – писать заявления на мужчин, еще и таких публичных, и вроде бы приличных,

– вспомнила женщина.



Валентина с дочерью / Фото из инстаграма Валентины

После этого случая супруги уехали на отдых в Турцию, где Константин якобы говорил ей обратиться к психиатру, а затем "играл в молчанку". Валентина ощутила последствия не столько физического, сколько психологического насилия.

Синяки зажили быстро. Газлайтинг и психологическое насилие травмировали меня гораздо глубже. Я – клиент психологов и психотерапевтов уже более пяти лет. Я проделала с собой очень много практик, опытов, было много разных специалистов и консультаций.

"Мой бывший муж, известный украинский актер Константин Войтенко – домашний тиран, допускаю, с нарциссическим расстройством психики и насильник. Да, я тоже выбирала в отношениях с ним насильственные формы коммуникации. Я – бывшая жертва, насильник и спаситель в одном флаконе. Мне очень стыдно за это. Но я приняла решение и научилась по-другому".

Валентина обратилась к бывшему мужу

Напоследок Валентина Маринина осудила любые проявления насилия и призвала выходить из этого круга тех, кто страдает. Она подчеркнула – насилию нет оправданий. Именно поэтому она вышла с этим публичным признанием: чтобы осудили поведение и бывшего мужа, и ее самой. Также Валентина обратилась к актеру.

Костя, я ни тебя, ни твоего окружения, ни ваших угроз и манипуляций больше не боюсь. Я осуждаю тебя и свое прежнее поведение публично. Мне не страшен ни твой статус, ни твой мыльный пузырь популярности,

– написала Маринина.

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