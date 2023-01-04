Экс-жену Кличко взяли в "Танцы со звездами" в Германии

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко стала участницей немецкой версии шоу "Танцы со звездами". В проекте она будет участвовать как Наталья Егорова, ведь после развода отказалась от фамилии мужа.

В Германии Наталья Егорова строила музыкальную карьеру, поэтому в "Танцы со звездами" ее позвали как певицу, сонграйтера и представительницу Украины. Она этому очень рада, так что уже готовится побороться за титул главной танцующей селебрити Германии – тренируется на скакалке и бегает по утрам.

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Экс-жена Кличко стала участницей "Танцев со звездами" в Германии

Мы приветствуем на нашей танцплощадке еще одну знаменитость. Наталья Егорова (ранее Кличко) является участницей Let's Dance и танцует за титул Dancing Star 2023. Мы очень рады, что вы с нами,

– сообщила команда "Танцев со звездами".

Экс-жена Кличко принимает участие в "Танцах" в Германии / Фото из инстаграма проекта

Интересно, что именно накануне Наталья Кличко сменила в инстаграме фамилию на девичью – Егорова. Теперь на всех платформах видно, что с бывшим боксером и действующим мэром Киева она развелась. "Наконец-то МЕТА утвердила смену моего профильного имени. Сейчас официально мой инстаграм-аккаунт называется Наталья Егорова", – похвасталась певица 3 января.

Интересно, что Наталья Егорова – не единственная украинка, которую пригласили в "Танцы со звездами" за границей: