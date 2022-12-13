Бывшая жена Кличко озвучила мультик: впервые за долгое время на украинском – видео

Наталья Егорова, с которой Виталий Кличко развелся в августе, много лет живет в Гамбурге и строит карьеру певицы. Ее пригласили озвучить мультик для детей-беженцев в Германии. Публика впервые за долгое время услышала ее украинский.

Модный журнал Burda Style Germany объединился с детскими фондами и ресурсами, чтобы выпустить мультик о девочке-украинке Анне, переехавшей в Германию из-за войны. Послом проекта Tribute to Bambi Stiftung стала экс-жена мэра Киева Наталья Егорова, озвучившая мультфильм.

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Это история о том, как немецкие дети помогли Анне привыкнуть к новой стране и школе. В частности, сшили утешающих монстров, которые забрали ее заботы и настроили электричество, чтобы отец дозвонился к ней из Украины.

Многие месяцы мы вместе работали для украинских детей-беженцев, поэтому я очень рада созданию этого прекрасного мультфильма. Он подбадривает детей, они чувствуют, что им рады, что многие хотят им помочь,

– прокомментировала Наталья Егорова.

Интересно, что экс-жена Кличко ведет соцсети на немецком и английском языках. Поэтому она впервые за долгое время заговорила на украинском публично.

Экс-жена Кличко озвучила мультик для детей-беженцев в Германии: смотрите видео онлайн

Напомним, бывшая супруга Кличко не впервые приобщается к благотворительным инициативам в поддержку Украины. В марте она вместе с Джамалой и другими артистами собрала 12 миллионов евро на антивоенном концерте в Берлине На площади под Бранденбургскими воротами Наталья Егорова пела по-украински.

Кроме того, Наталья комментировала ракетный террор России 10 октября, когда оккупанты устроили по улице, где она жила в Киеве. "Мое сердце плачет. Мы должны остановить эту жестокую войну", – призвала она.