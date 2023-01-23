Экс-жена Андре Тана прокомментировала отношения с ним после развода

В мае 2021 года Андре Тан объявил, что развелся с женой Алиной Харечко. В браке они прожили 9 лет и воспитывают дочь Соню, поэтому сохранили теплые отношения. Об этом рассказала модельер.

Андре Тан и Алина Харечко разошлись два года назад. Дизайнер хоть и болезненно переживал развод, но благодаря духовным практикам нашел в себе силы остаться друзьями. Как выяснилось, они все еще тесно общаются и не только на родительские темы.

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Какие у Андре Тана отношения с экс-женой

В инстаграм-сторис бывшая жена Андре Тана ответила на вопрос об отношениях с ним. Бизнес-леди намекнула, что они хоть и не пара, но близки.

Дружба и уважение друг к другу, когда можно хохотать с Сонькиных видео и говорить о бизнесе. Сегодня он отец, который поднимет весь Киев на уши, если у малышки снова аллергия, как сегодня,

– ответила Алина Харечко.

Алина Харечко с Андре Таном / Фото с инстаграм-сторис бизнес-вумен

Интересно, что девушкам, желающим найти парня, женщина посоветовала сфокусироваться на себе. "Не ищите его. Послать всех нафиг и заниматься собой. Не знаю, стретчингом, лекциями, бизнесом, новым языком, новым проектом. Снять в мозгах "важность парня". Делать себя счастливой", – подчеркнула Алина Харечко.