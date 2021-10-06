Экс-возлюбленный Тины Кароль сделал предложение своей девушке
Источник:инстаграм Марии Солодар
Российский певец украинского происхождения, солист российской группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко сделал предложение избраннице Дарьи Тарасовой. Предложение мужчина сделал на африканской свадьбе у их друзей.
Про особый момент в жизни Кирилла и Дарьи сообщила российская блогерша Мария Солодар. Именно на ее свадьбу Туриченко подготовил для любимой сюприз.
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Кирилл Туриченко сделал предложение любимой
Певец сначала исполнил трогательную композицию под аккомпанемент фортепиано, на котором играл Евгений Хмара. А после этого стал на одно колено и сделал предложение Дарье.
Девушка была невероятно счастлива и сказала Кириллу: "Да!".
"И я считаю это прекрасным окончанием нашей свадьбы Начало новой истории! Бесконечная цепь!", – написала Солодар.
Кирилл Туриченко сделал предложение Дарьи Тарасовой / Скриншот инстаграм-сториз Марии Солодар
Дарья Тарасова не из области шоу-бизнеса, поэтому о ней известно не много. Девушка на пять лет моложе Кирилла. Также Тарасова воспитывает сына от первого брака.
Отношения Кирилла Туриченко с Тиной Кароль
- Они встречались с 2006 по 2007 годы.
- Кирилл заявлял, что причиной расставания стало то, что Тина предпочла другого мужчину – Евгения Огира, за которого вскоре вышла замуж.
- В 2016 году в одном из интервью Кате Осадчей Кароль призналась, что Туриченко стремился на ней жениться, а она не хотела этого допустить, поэтому разорвала отношения.