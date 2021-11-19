Экс-участница Real O Алина Астровская беременна от российского певца

32-летняя Алина Астровская впервые станет мамой. Певица забеременела от Антона Лаврентьева, за которого вышла замуж в феврале этого года. Она долго скрывала округлый животик, однако на отдыхе на Мальдивах засветила новые формы.

Украинская певица Алина Астровская, которая строит карьеру и выступает в России, беременна первенцем. На днях она с мужем Антоном Лаврентьевым улетела в романтический отпуск на Мальдивы. На райском курорте девушка не смогла скрывать фигуру и показала, как выглядит в купальнике.

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Экс-солистка группы Real O снялась в эффектном видео на фоне розового заката. Она бегала по сказочному пляжу в голубом купальнике и сером топе, не прикрывавшем беременный животик. В кадре с ней предстал любимый Антон Лаврентьев, который жадно целовал жену и будущего малыша.

В надежде,

– лаконично подписала Алина Астровская.

В своем инстаграм-профиле российский певец опубликовал совместное фото с того дня и рассказал, что Алина Астровская очень волновалась перед тем, как объявила о первой беременности. Мужчине даже пришлось ее успокаивать.

"Во-первых, они этого тоже ждали, как и мы, поэтому все будет космос! Во-вторых, ты, пожалуйста, не волнуйся, я же с тобой, и вообще нас теперь трое, а с животными – пятеро, а это уже банда, нам ничего не страшно! И это я еще бабушек и дедушек не считал", – поделился Антон Лаврентьев.

Беременная Алина Астровская с мужем Антоном Лаврентьевым / Фото из инстаграма российского певца

Что известно о личной жизни Алины Астровской

Бывшая участница группы Real O была замужем трижды. Впервые она вышла замуж за украинского футболиста Евгения Бредуна, когда ей было всего 18 лет. Этот брак развалился спустя четыре года якобы из-за измены спортсмена.

Во второй раз певица вышла замуж за бизнесмена Игоря, с которым развелась через два года после свадьбы.

В феврале 2021 года Алина Астровская вышла замуж за давнего друга – российского певца Антона Лаврентьева, с которым поет в дуэте последние несколько лет. Звездные супруги живут в Москве и развивают карьеры в России.

Алина Астровская на свадьбе с Антоном Лаврентьевым / Фото из инстаграма российского певца