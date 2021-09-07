С экс-супругой, но без Каменских: Потап устроил вечеринку в день рождения сына
Источник:инстаграм Потапа
В понедельник, 6 сентября, сыну Потапа и Ирины Горовой исполнилось 13 лет. В день рождения Андрея рэпер собрал семью и друзей именинника и устроил душевное празднование. Правда, среди гостей снова не было Насти Каменских.
После развода в 2014 году Потап и Ирина Горовая остались не только друзьями, но и партнерами по продюсерскому центру Mozgi Entertainment. Поэтому неудивительно, что экс-супруги до сих пор собираются как семья. Не стал исключением и день рождения общего сына Андрея.
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Громкую вечеринку для именинника устроили в загородном комплексе, куда пригласили не только друзей, но и бабушек и дедушек. Так, за столом собрались родители Потапа и Ирины Горовой. На празднике засветилась даже старшая дочь продюсера Наталья.
Для детей рэпер организовал развлечения на огромных батутах и игру в пейнтбол. Безусловно, праздник не обошелся без задувания свечей и совместных фото, на которых экс-супруги продемонстрировали семейную гармонию.На дне рождении Андрея, как и в прошлом году, не было Насти Каменских – звездной жены Потапа. Вероятно, причина в том, что певица улетела на концерты за границу. Об этом рэпер сообщил в инстаграм-сторис наутро после празднования. Правда, артистка и раньше не появлялась на вечеринках, на которые была приглашена Ирина Горовая.
Фото с вечеринки ко дню рождения сына Потапа и Горовой
Вечеринка ко дню рождения сына Потапа / Фото с инстаграма Ирины Горовой
Потап с экс-супругой на дне рождении сына / Фото с инстаграма Ирины Горовой
Ирина Горовая с сыном-именинником / Фото с инстаграма продюсера
Сын Потапа на дне рождении с дедушкой / Фото с инстаграма рэпера
Сын Потапа на дне рождении с бабушкой и дедушкой / Фото с инстаграма Ирины Горовой
Потап с мамой на дне рождения сына / Фото с инстаграма рэпера
Что известно об отношениях Каменских с сыном и экс-женой Потапа
- Два года назад, осенью 2019 года, Ирина Горовая заявляла, что они не одна большая семья, ведь певица так и не нашла подход к пасынку Андрея. По словам продюсера, теплых отношений у них не сложилось.
- Зато Потап утверждал, что у сына "прекрасные отношения" с его второй женой. Мальчик якобы принял выбор отца, видя, как сильно тот любит.
- В свежем интервью Настя Каменских призналась, что с экс-женой Потапа у нее нет никаких отношений, а вот Андрей часто приезжает к ним в гости.