Экс-жена Потапа призналась, как относится к рэперу

Украинский продюсер Ирина Горовая рассказала об отношениях с бывшим мужем, рэпером Потапом. Она рассказала, что пара существует словно творческий союз, который невозможно разорвать.

Продюсер Ирина Горовая стала гостьей премьеры фильма об артисте Монатике. За кулисами звезда дала небольшое интервью, где раскрыла правду об отношениях с бывшим мужем, рэпером Потапом.

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Как бывшая жена Потапа относится к рэперу

Ирина Горовая рассказала, что с бывшим мужем они остались друзьями, поэтому часто поддерживают друг друга. Более того, продюсер добавила, что безумно верит в Потапа.

До сих пор работаем вместе, поддерживаем друг друга. Это творческий союз, его невозможно разорвать, потому что я безумно в него верю, мне очень нравится все, что он делает,

– поделилась Ирина Горовая.

Звезда призналась, что сразу после развода найти общий язык паре было довольно трудно. Но через некоторое время они наладили отношения и продолжили дружеское общение.

"Сказать, что мы разошлись и: "Ну класс, будем дружить", – конечно, нет. Но творческие люди – они другие. Можно разлюбить, не так надышаться, но он создатель на сто процентов, и когда он приносит трек, и когда я смотрю на него в кадре, и он играет как профессиональный актер, кто за мной наблюдает, он видит что это неподдельно. Что мне действительно очень нравится, что он делает", – отметила продюсер.

Напомним, недавно нынешняя жена Потапа Настя Каменских рассказывала о своем отношении к Ирине Горовой. Она призналась, что не имеет никаких отношений с экс-возлюбленной рэпера и не общается с ней. Зато певица хорошо ладит с сыном Потапа Андреем.

Что известно об отношениях Ирины Горовой и Потапа