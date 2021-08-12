Экс-жена Дзидзьо выступила под сопровождение оркестра: фото в изысканном платье
Источник:инстаграм SLAVIA
Украинская певица SLAVIA поделилась, что наконец осуществила одно из своих мечтаний. Она спела песню "Я тобі не мамка" под сопровождение оркестра. Звезда показала фото и видео с выступления.
Бывшая жена Дзидзьо и певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) поделилась в инстаграме фото с ее недавнего выступления. Оно прошло очень необычно как для зрителей, так и для самой артистки.
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SLAVIA выступила под сопровождение оркестра
Звезда долго мечтала о том, чтобы спеть под сопровождение оркестра. Так и случилось – она исполнила песню "Я тобі не мамка" в Хмельницком вместе с оркестром Хмельницкой областной филармонии. Идею такого мероприятия предложил известный дирижер Тарас Демчишин.
Мечта спеть с оркестром осуществилась. Спасибо, Хмельницкий, за незабываемые эмоции! Спасибо оркестру и крутому дирижеру, за то, что написал из Японии, предложил сотрудничество и даже больше... впереди сольный концерт,
– написала SLAVIA.
Отметим, что еще задолго до выступления SLAVIA начала подготовку. В последние недели она вставала в 4 – 5 утра, чтобы успеть сделать побольше дел.
Для просмотра видео листайте вправо:
Образ SLAVIA
Для выступления под сопровождение оркестра исполнительница примерила роскошный образ. Она предстала перед публикой в изысканном черном платье длины макси с оригинальными вырезами в зоне декольте. Такой наряд SLAVIA соединила с туфлями на высоком каблуке в тон.
Артистка распустила волосы и уложила их пышными локонами. На лице она сделала макияж, подчеркнув глаза стрелками, а губы – насыщенной красной помадой.
Реакция сети
Поклонники делятся впечатлениями от выступления певицы под сопровождение оркестра. По большей части пользователи в восторге от исполнения SLAVIA.
- "Моя мечта услышать твой волшебный голос с оркестром тоже осуществилась. Браво! Это прекрасное начало!";
- "Желаю хорошего сотрудничества";
- "Шикарные";
- "Вы очень красивая и талантливая";
- "Вы – красавица с чудесным голосом";
- "Такое ощущение, что Тарас возносит женщину на пьедестал. Первая фотография завораживает особым теплом. А исполнение в сопровождении оркестра и вживую – это особая любовь";
- "Талантливая красота".