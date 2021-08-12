Бывшая жена Дзидзьо и певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) поделилась в инстаграме фото с ее недавнего выступления. Оно прошло очень необычно как для зрителей, так и для самой артистки.

К слову Экс-жена Дзидзьо поделилась вариантом элегантного образа: эффектные фото

SLAVIA выступила под сопровождение оркестра

Звезда долго мечтала о том, чтобы спеть под сопровождение оркестра. Так и случилось – она исполнила песню "Я тобі не мамка" в Хмельницком вместе с оркестром Хмельницкой областной филармонии. Идею такого мероприятия предложил известный дирижер Тарас Демчишин.

Мечта спеть с оркестром осуществилась. Спасибо, Хмельницкий, за незабываемые эмоции! Спасибо оркестру и крутому дирижеру, за то, что написал из Японии, предложил сотрудничество и даже больше... впереди сольный концерт,

– написала SLAVIA.

Отметим, что еще задолго до выступления SLAVIA начала подготовку. В последние недели она вставала в 4 – 5 утра, чтобы успеть сделать побольше дел.

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Образ SLAVIA

Для выступления под сопровождение оркестра исполнительница примерила роскошный образ. Она предстала перед публикой в изысканном черном платье длины макси с оригинальными вырезами в зоне декольте. Такой наряд SLAVIA соединила с туфлями на высоком каблуке в тон.

Артистка распустила волосы и уложила их пышными локонами. На лице она сделала макияж, подчеркнув глаза стрелками, а губы – насыщенной красной помадой.

Реакция сети

Поклонники делятся впечатлениями от выступления певицы под сопровождение оркестра. По большей части пользователи в восторге от исполнения SLAVIA.