Бывшая жена артиста Дзидзьо после развода начала практически новую жизнь. Она много времени уделяет себе и часто отдыхает. На днях SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) обнародовала новое жаркое фото с отдыха и взбудоражила воображение поклонников.

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Пикантное фото SLAVIA

Певица позировала перед объективом в бассейне, демонстрируя соблазнительные изгибы. Она закрыла глаза и расслабилась в воде. Для нового фото она выбрала яркий купальник, состоявший из красных трусиков и белого лифа. Наряд удачно подчеркивал безупречную фигуру артистки.

SLAVIA распустила волосы и уложила их легкими волнами. На лице звезда сделала легкий макияж. Она подчеркнула глаза тушью и накрасила губы розовой помадой.



SLAVIA в бикини / Фото из инстаграма звезды

В подписи к фото артистка предложила поклонникам написать свои варианты, как назвать фотографию. Фолловеры делились мыслями: