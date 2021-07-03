Всегда сдержанная Оля Фреймут поразила почти 700-тысячную инстаграм-аудиторию новым смелым фото. В роскошном номере 5-звездочного отеля в Греции она блистала в элегантном боди, под которое не надела бюстгальтер.

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Знаменитость похвасталась идеальной фигурой в черном одеянии, которое просвечивало в зоне декольте. Белые кружевные вставки добавили соблазнительному боди аристократического шарма, без которого не обходится ни один образ Оли Фреймут.

Откровенный аутфит ведущая довершила двумя колье, а волосы собрала в низкий пучок, оставив пряди впереди. Она позировала без косметики, захватив публику свежестью и изящными чертами лица.

"Жизнь в гостиницах. Идеальная жизнь", – написала телезвезда.

Оля Фреймут в кружевном боди / Фото из инстаграма телезвезды

Из-за соблазнительного кадра Олю Фреймут засыпали комплиментами: