Экс-жена Дзидзьо поделилась вариантом элегантного образа: эффектные фото

29 июля 2021 , 17:56
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Источник:

инстаграм SLAVIA

Украинская певица SLAVIA и бывшая жена Дзидзьо показала поклонникам новые фото. Она продемонстрировала аутфит в рубашке с рюшами и белоснежных брюках.

Известная украинская певица SLAVIA хорошо разбирается в трендах и всегда покоряет поклонников образами. На днях она опубликовала новое фото на личной странице.

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Образ SLAVIA

Знаменитость поделилась, что над новым look она работала не сама – в этом ей помогали подписчики, которые голосовали в инстаграм-сториз. Певица предстала перед объективом в белоснежных широких брюках и пудровой кофточке с рюшами и объемными рукавами.

SLAVIA соединила элегантный наряд с босоножками на высоком каблуке. Она дополнила образ аксессуарами, которые расставили акценты – золотистой массивной цепочкой на талии, сумочкой и солнцезащитными очками.

Певица распустила волосы и уложила их пышными локонами. На лице красовался роскошный макияж, который стал завершением образа. SLAVIA подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы насыщенной красной помадой.


SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA


SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA

Поклонники засыпали звезду комплиментами в комментариях:

  • "Такая красота";
  • "Какая же вы прелестная";
  • "Вы прекрасны";
  • "Красавица";
  • "Очень красивая";
  • "Хорошенький цветочек";
  • "Вид просто огонь".
Автор: Марія Касій