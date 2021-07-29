Экс-жена Дзидзьо поделилась вариантом элегантного образа: эффектные фото
Источник:инстаграм SLAVIA
Украинская певица SLAVIA и бывшая жена Дзидзьо показала поклонникам новые фото. Она продемонстрировала аутфит в рубашке с рюшами и белоснежных брюках.
Известная украинская певица SLAVIA хорошо разбирается в трендах и всегда покоряет поклонников образами. На днях она опубликовала новое фото на личной странице.
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Образ SLAVIA
Знаменитость поделилась, что над новым look она работала не сама – в этом ей помогали подписчики, которые голосовали в инстаграм-сториз. Певица предстала перед объективом в белоснежных широких брюках и пудровой кофточке с рюшами и объемными рукавами.
SLAVIA соединила элегантный наряд с босоножками на высоком каблуке. Она дополнила образ аксессуарами, которые расставили акценты – золотистой массивной цепочкой на талии, сумочкой и солнцезащитными очками.
Певица распустила волосы и уложила их пышными локонами. На лице красовался роскошный макияж, который стал завершением образа. SLAVIA подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы насыщенной красной помадой.
SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA
SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA
Поклонники засыпали звезду комплиментами в комментариях:
- "Такая красота";
- "Какая же вы прелестная";
- "Вы прекрасны";
- "Красавица";
- "Очень красивая";
- "Хорошенький цветочек";
- "Вид просто огонь".