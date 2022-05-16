Экс-муж Ирины Билык, который убегал из России, анонсировал концерт в Москве

В прошлом году Ирина Билык развелась с третьим мужем Асланом Ахмадовым. Он жил и работал артистом на России, а из-за войны в Украине уехал в родной Азербайджан. Однако без рублей долго не сидел и уже анонсировал концерт в Москве.

В начале марта российский шоу-биз массово покидал Москву и убегал за границу, чтобы режим Путина не добрался до них. Среди звезд был бывший муж Ирины Билык Аслан Ахмадов. Он азербайджанец, но в России построил карьеру продюсера, фотографа и художника. Достаточно долго он отсиживался в Баку, теперь снова в Москве.

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Эксмужчина Ирины Билык даст концерт в Москве

В пятницу, 20 мая, Аслан Ахмадов обещает дать сольный концерт в своей студии-мастерской Studio art Aslan Ahmadov. Там он будет петь под рояль. Судя по анонсу, в частности, песни польской эстрадной певицы Анны Герман.

"Дорогие друзья! Приглашаю вас на мой концерт, который состоится в Studio art Aslan Ahmadov 20 мая в 19:00", – анонсировал экс-муж Билык.

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Что Ирина Билык говорила о позиции экс-мужа

В инстаграм-профиле Аслана Ахмадова с 40-тысячной аудиторией нет ни слова о войне в Украине. Тогда как Ирина Билык уверяла, что бежать из России ему пришлось именно из-за своей антивоенной позиции.

"Он начал в интернете рассказывать, что происходит в Украине, как я, его сын уехали из дома, что нам негде жить. Но потом, как я поняла, ему позвонили друзья и сказали, что это опасно, что кое-кого уже посадили", – делилась звезда в начале мая. Правда, неизвестно, куда делась эта правда.

Интересно, что в первые дни войны Аслан Ахмадов растерялся больше, чем сама Ирина Билык. Из коттеджного городка возле Бучи она с сыном эвакуировалась самостоятельно, тогда как продюсер писал только одно: "Боже, когда это закончится? Это невозможно".

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