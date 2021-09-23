Экс-герой "Холостяка" Дмитрий Черкасов повез жену в Париж на годовщину свадьбы: фото

Участник 7 сезона шоу "Холостяк" Дмитрий Черкасов празднует третью годовщину брака с женой Александрой. Мужчина сделал избраннице невероятный сюрприз – повез в город влюбленных. В Париже супруги устроили романтическую фотосессию на фоне Эйфелевой башни.

У пары двое сыновей – младший Марк и старший Тимофей, которого жена Дмитрия Черкасова родила в предыдущих отношениях. Однако детей в романтическое путешествие во Францию они не взяли. С ними поехали только друзья.

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Так, экс-герой "Холостяка" и его избранница Александра поселились в апартаментах, которые расположены в нескольких метрах от Триумфальной арки. С балкона их номера открывается вид на Эйфелеву башню. Возле этой самой популярной достопримечательности Парижа супруги устроили фотосессию в годовщину свадьбы.

Мужчина надел коричневый костюм и рубашку, а его возлюбленная – белое платье с разрезом и декольте. Образ невесты Александра довершила трендовыми ботфортами.

Наша годовщина, 3 года. Спасибо, что со мной! Спасибо, что рядом,

– трогательно поприветствовал Дмитрий Черкасов.

Дмитрий Черкасов с женой Александрой в Париже / Фото из инстаграма экс-героя "Холостяка"

Дмитрий Черкасов с женой Александрой в Париже / Фото из инстаграма блогера

Добавим, поездка в Париж – не единственный подарок Дмитрия для любимой. В день годовщины он задарил ее пакетами от люксового бренда Louis Vuitton.

"Мой муж умеет делать подарки на годовщину", – прокомментировала Александра в инстаграм-сторис.

Подарки Дмитрия Черкасова для жены в годовщину свадьбы / Фото из инстаграма блогера

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