Эфир в бомбоубежище: Тимур Мирошниченко поделился эмоциями после Евровидения

Украинский телеведущий впервые в истории Евровидения проводил прямой эфир с комментариями в бомбоубежище. На такие условия мужчина пошел из-за угрозы ракетных ударов в Киеве, а также, чтобы привлечь внимание мира.

Мужчина надел обычную серую кофту с безрукавкой в противоположность прошлогодним смокингам и сидел на фоне ободранной стены бомбоубежища. В его подвале была вся аппаратура, необходимая для ведения полноценного эфира на "Общественном", а также красный тротуар.

Интересно Впервые в истории Евровидения: Тимур Мирошниченко комментировал из бомбоубежища – красноречивые фото



Тимур Мирошниченко вел эфир по бомбоубежищу / Фото из инстаграмма Общественного

По словам Тимура Мирошниченко, первый полуфинал прошел на несколько иной ноте, чем обычно проходит на Евровидении. Он подметил большую поддержку Украины не только от зрителей в зале, но и конкурсантов.

Было красиво и душевно. Как-то время, не было перегибов, которые бывают на Евровидении. Такая сплоченность всех, большое количество украинских флагов в зале, в руках артистов – такого точно никогда не было. Это беспрецедентная поддержка. Аплодисменты, которые не утихали после объявления, что Украина проходит в финал, когда просто весь зал аплодировал и продолжал это делать, но нужно было двигаться дальше, потому что на Евровидении времени нет, это прямой эфир,

– рассказал Мирошниченко.

Ведущий добавил, что старался не быть слишком эмоциональным во время первого полуфинала Евровидения, потому что хочет сохранить все чувства на финал. Вероятно, именно там выигрывает украинский Kalush Orchestra, потому что букмекеры прогнозируют им первое место. Тимур говорит, что очень одобряет поступок ребят поехать на конкурс, так они показывают, что украинская нация и культура живет и творит, а значит победит.

"С 24 февраля мы строим новую историю Украины, новое восприятие Украины. Когда кто-нибудь из европейцев узнает, что ты из Украины, они начинают просто расплываться в комплиментах не конкретному лицу, а всей стране. Почему в этом году было важно, чтобы все-таки ребята поехали непосредственно туда, со сцены пели и показывали – то, что несмотря ни на что, мы продолжаем творить, а не разрушать, как некоторые", – говорит Мирошниченко и добавляет, что убежден в победе Украины.