В эффектном костюме: дочь Оли Поляковой показала редкое фото с бойфрендом

Дочь Оли Поляковой Маша не могла не посетить состоявшийся 17 января день рождения звездной мамочки. Она показала фото с празднования, на котором позировала с бойфрендом.

17 января украинская певица Оля Полякова отметила день рождения. На вечеринку она пригласила друзей и семью, конечно же, и ее старшая дочь Маша была на празднике.

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Дочь Поляковой показала фото с бойфрендом

На день рождения звездной матери Маша Полякова пришла не сама, а с бойфрендом Денисом. Девушка сделала совместное фото и опубликовала его в сети, хотя нечасто делится такими кадрами с поклонниками.

Перед камерой дочь Оли Поляковой позировала в эффектном костюме. Она примерила черный топ и галстук, а также красные яркие брюки и жакет оверсайз с блестками.

Маша Полякова дополнила образ серьгами-кольцами, а также уложила волосы в высокий хвост. На лице она сделала макияж, подчеркнув глаза чёрными стрелками.

Маша Полякова с бойфрендом / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, день рождения Оли Поляковой проходил в одном из заведений Киева. На вечеринку певица пригласила большую компанию: