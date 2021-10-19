"Эффект Шарлотты": дочь Кейт Миддлтон стала самым богатым ребенком королевской семьи

Средний ребенок супругов Кейт Миддлтон и принца Уильяма получил статус самого богатого ребенка в королевской семье. 6-летняя принцесса Шарлотта даже смогла опередить своего старшего брата и наследника престола принца Джорджа. Причиной этому называют "эффект Шарлотты" – вещи, которые она носит, мгновенно раскупают в магазинах.

Такие данные обнародовали в издании со ссылкой на исследование Electric Ride on Cars. Там сообщают, что принцесса Шарлотта владеет почти 5 миллиардами долларов. В то же время ее старший брат Джордж имеет 3 миллиарда долларов, а меньший брат Луи – 994 миллиона долларов.

Читайте также Принц Гарри и Меган Маркл будут крестить дочь не в Великобритании, – СМИ

К слову, состояние сына принца Гарри, Арчи Маунтбеттен-Виндзора, оценивают в 29 миллионов долларов. Отметим, что принцесса Шарлотта обошла в рейтинге такого ребенка, как 9-летнюю дочь Бейонсе и Jay Z.

Почему принцесса Шарлотта так много "зарабатывает"

Эксперты называют такой "феномен" – "эффектом Шарлотты", который она унаследовала от своей матери. Ведь все, что покупает и носит ее мамочка или же сама она – мгновенно сметают с полок магазинов сразу после их публичных выходов. А поскольку Кейт одевает свою дочь в бюджетные марки одежды, то мамочки Великобритании и других стран легко могут повторить стиль принцессы Шарлотты для своих дочерей.



Маленькая принцесса Шарлотта / Фото королевской семьи



Милая принцесса Шарлотта / Фото Getty Images



Принцесса Шарлотта любит голубые платья / Фото Getty Images