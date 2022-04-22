Эд Ширан презентовал клип, снявший в Киеве до начала войны: "Продолжу поддерживать Украину"
Источник:ютуб Эда Ширана
Британский исполнитель Эд Ширан еще в ноябре прошлого года приезжал в Украину, чтобы снять клип. Теперь же он представил ролик и поддержал Украину.
Знаменитый британский певец Эд Ширан порадовал поклонников новым релизом. Он представил клип, который снял за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Киеве.
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Эд Ширан выпустил клип, снимавший в Киеве
Музыкант провел в столице Украины около 3-х дней. Съемки проходили у здания механико-математического корпуса КНУ имени Тараса Шевченко, а также в спальных районах.
В начале клипа Эд Ширан поделился словами поддержки и рассказал о впечатлениях от посещения Украины.
Я снял видео на 2step в Киеве, Украине, до того, как там начались разрушительные акты насилия. Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал невероятное гостеприимство, находясь там: от каждого члена съемочной команды до простых людей, которых я встретил во время отдыха,
– поделился Эд Ширан.
"Украина – гордая и устойчивая страна и я благодарен за то, что мне посчастливилось снять там мой клип. Я продолжу поддерживать Украину и пожертвую все свои авторские собрания от просмотров видео на ютуб организации DEC для помощи Украине", – добавил артист.
Эд Ширан – 2step: смотрите видео онлайн
Как Эд Ширан поддерживал Украину
- Исполнитель поддерживал инициативу группы "Антитела" провести телемост Киев – Бирминген: "Прежде всего, что я хочу сказать всем украинцам: я люблю вас, я стою рядом с вами и я очень горд, что мы сыграем телемост с вами на следующей неделе". Правда, устроители шоу не позволили пойти на такой шаг.
- 29 марта Эд Ширан с другими знаменитостями выступил на концерте в поддержку Украины. Благодаря ему было собрано 520 миллионов гривен.