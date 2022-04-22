Эд Ширан презентовал клип, снявший в Киеве до начала войны: "Продолжу поддерживать Украину"

Британский исполнитель Эд Ширан еще в ноябре прошлого года приезжал в Украину, чтобы снять клип. Теперь же он представил ролик и поддержал Украину.

Знаменитый британский певец Эд Ширан порадовал поклонников новым релизом. Он представил клип, который снял за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Киеве.

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Эд Ширан выпустил клип, снимавший в Киеве

Музыкант провел в столице Украины около 3-х дней. Съемки проходили у здания механико-математического корпуса КНУ имени Тараса Шевченко, а также в спальных районах.

В начале клипа Эд Ширан поделился словами поддержки и рассказал о впечатлениях от посещения Украины.

Я снял видео на 2step в Киеве, Украине, до того, как там начались разрушительные акты насилия. Это был мой первый визит в страну, и я чувствовал невероятное гостеприимство, находясь там: от каждого члена съемочной команды до простых людей, которых я встретил во время отдыха,

– поделился Эд Ширан.

"Украина – гордая и устойчивая страна и я благодарен за то, что мне посчастливилось снять там мой клип. Я продолжу поддерживать Украину и пожертвую все свои авторские собрания от просмотров видео на ютуб организации DEC для помощи Украине", – добавил артист.

Эд Ширан – 2step: смотрите видео онлайн

Как Эд Ширан поддерживал Украину