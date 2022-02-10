На языке жестов: финалистка Нацотбора ROXOLANA выпустила видео на песню Girlzzzz

Украинская певица ROXOLANA представила лирик-видео на песню Girlzzzz, которую споет в финале Нацотбора Евровидения. Трек она воссоздала на языке жестов.

За несколько дней до финала Национального отбора Евровидения-2022 певица ROXOLANA представила лирик-видео на свою песню. Артистка сделала ролик инклюзивным.

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ROXOLANA выпустила лирик-видео на песню

ROXOLANA исполнила песню Girlzzzz на языке жестов. Уже не в первый раз она выпускает инклюзивные версии ее треков.

"Я получила очень много отзывов после того, как летом записала языком жестов песню "Говори" на слова Юрия Издрика. Поэтому выпуская Girlzzzz, я сразу знала, что создаю инклюзивную видеоверсию, ведь главный посыл композиции в том, чтобы каждый человек смог поверить в себя, найти в себе того, кто ничего не боится, кто свободен от давления социума, кто может позволить себе быть настоящим, кто умеет заботиться о себе и других. Я убеждена, что именно в этом и есть наша сила", – поделилась певица.

Переводчица языка жестов и исполнительница песен на языке жестов Екатерина Заботкина помогала ROXOLANA создать ролик.

что Екатерина Заботкина также создала видео на песню украинской этно-фолк-группы Go_A для Евровидения-2021 SHUM.

ROXOLANA – Girlzzzz: смотрите лирик-видео

Напомним, песня Girlzzzz написана на английском языке, но один из куплетов звучит на украинском. На его создание ROXOLANA вдохновила народная песня "Летіла зозуля".

"Эта песня очень грустная и мне захотелось еще раз поэкспериментировать и создать небольшой куплет, который бы напомнил о красоте народных песен, но одновременно дарил не печаль, а давал всем девушкам силу и воодушевление", – рассказывала артистка.