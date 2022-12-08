Ярик, извини за все, – щемящая реакция Игоря Ласточкина на смерть участника "Лиги смеха" Гаркавка

Ведущий и актер Ярослав Гаркавко погиб в боях с оккупантами. В декабре актеру должно было исполниться 27 лет. На это трагическое известие отреагировал Игорь Ласточкин, который работал с Ярославом на проекте "Лига смеха".

Коллеги уважали Ярослава за его решение уйти на фронт. Однако война – это потери. Актер стал одним из тех героев, отдавших свою жизнь в жестокой борьбе с русскими оккупантами.

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Игорь Ласточкин о смерти Ярослава Гаркавка

"На фронте погиб сын, друг, коллега, человек с очень доброй душой. Ярик, извини за все... Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло... Соболезнования родным... Вечная память! Слава герою", – написал Ласточкин в публикации.

Кроме фото покойного Ярослава Игорь также опубликовал видео с актером. С Гаркавком всегда было весело и приятно проводить время.

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Теплыми воспоминаниями о герое поделился и его коллега из юмористической команды "Воробушек" Александр Коулман. Он опубликовал прощальное сообщение. Александр рассказал, что впервые увидел Ярослава на киевской "Лиге смеха". Тогда он был в жюри, а Гаркавко – в студенческой команде: "Помню, как с Олегом позвали его сыграть на зимнем кубке за "Воробушек" и в тот же день, сидя в такси, предложили играть в сезоне "битве титанов" "Лиги Смеха", потому что он очаровал своей простотой.

Для себя точно отдаю себе отчет, что одной из причин победы был Ярик. Нет, не из-за супер труда и авторства. Нам нужен был свежий, веселый человек, который мог бы поддерживать микроклимат, потому что это был седьмой сезон "Лиги смеха" и напряжение можно было ложкой есть. Ярослав стал коллективным психологом, но и актерский вклад его ощутим. Ярик стал свежим воздухом, которого не хватало (и конечно мы победили из-за его счастливых трусов (Смеется – 24 канал), но это уже другая история".

Александр добавил, что тогда у Ярослава начались проблемы с игроманией, парень публично признался в зависимости от ставок: "Далее было лечение и выплата долгов. Я не мог злиться на него, никогда. Фыркнуть, поорать – не больше. Очень его любил и, как мог, поддерживал. Простил долг, переписывался, позвал один раз на импровизацию с "Воробчиком", чтобы он не чувствовал себя изгоем. Потому что человек потерял все – уважение, работу, доверие."

2022 год. Ярик идет защищать нас от врага. Сколько гордости и уважения ему за это. Периодически спрашивал о делах, может ли что-то нужно, хотел записать с ним подкаст, но… Ярика больше нет. И частицы меня тоже. Благодарен тебе, Ярик, за твою светлость, смех, обаяние и за то, что положил свою жизнь, защищая нас,

– щемяще написал Александр.

"Не забывайте цену нашей свободы и жизни. Она очень высока и болезненна. Каждый раз, когда мы сидим без света или где-то идем в бар или на прогулку, не забывайте, какую цену за это платят. Спрашивайте у военных, что-то нужно, добавьте, пишите им и ждите ответа, он обязательно будет", – призвал Коулман.

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