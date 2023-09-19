Это последствия российской пропаганды, – Ярмак высказался о блоггерке Юлии Вербе
Источник:"Братья Яковлевы"
Рэпер Ярмак, который сейчас служит в рядах ВСУ, высказался о позиции блогерши Юлии Вербы, которая покупает дорогие авто и квартиры, но не распространяет сборы для военных. Музыкант считает, что так происходит из-за российской пропаганды.
Ярмак также шокировал информацию, что некоторые блоггеры просят деньги за то, чтобы выставить у себя сбор на ВСУ. Об инфлюэнсерах он рассказал в новом интервью.
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Юлия Верба считает, что государство должно все делать само. Да и сама блоггерша не публикует сборы и не пишет посты о войне.
Верба – это последствия российской блоггерской пропаганды с нарративами "Я вне политики" и "Воюют политики, а страдает народ". И вот мы имеем то, что имеем,
– объяснил Ярмак.
Музыкант отметил, что Россия очень сильно повлияла на нашу культуру. Он отметил, что до 2022 года украинская молодежь смотрела российских блоггеров, продвигавших свои нарративы.
В противоположность Верби рэпер привел пример триммера "Лебиговича", который стал популярен в соцсети. Ярмарке нравится этот блоггер.
"Мне нравится, что в Украине формируются такие лидеры мнений – сознательные блоггеры. "Лебигович" делает большой вклад в обеспечении подразделений", – подытожил Ярмак.
Смотрите полное интервью с Александром Ярмаком: видео
Чем оскандалилась Юлия Верба
- Ранее стендап-комик Антон Тимошенко в подкасте с Сергеем Притулой упомянул о Юлии Иве, которая не говорит о войне. Сейчас девушка "живая жизнь", а среди ее публикаций нет ни одного сохраненного сбора для военных.
- Ива не стала молчать после хейта и ответила комику. Блогерша заявила, что делает донаты тихо и не хвастается тем, как помогает войску. По ее мнению, Притула и Тимошенко только хотели поднять просмотры на ее имени.
- Антон Тимошенко в ответ записал новое обращение. Он упрекнул за позицию хвалящейся машинами и квартирой девушки, но не донатами. Но объяснил, почему сейчас нужно "мериться донатами".
- О споре между Вербой и Тимошенко высказалось немало звезд. Под сообщением комика поддержала Даша Астафьева, Эмма Антонюк, Нариман Алиев, Женя Янович, Василий Байдак и многие другие.