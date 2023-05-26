Просто жесть: Ярмак шокировал фото дочери с российской ракетой, сбитой у дома

Украинский рэпер Александр Ярмак пошел в ВСУ добровольцем. Сейчас он находится в зоне боевых действий, а его семья в Киеве. Во время одной из атак у дома артиста сбили ракету. На фоне русского лома показалась его 3-летняя дочь.

Не успел Ярмак забастовать концерт Светланы Лободы и объявить свой сбор на "Охматдет", как вышел в инстаграм с новой публикацией. Рэп-исполнитель показал, что происходит дома – пока он защищает страну на передовой, Россия "укрывает" ракетами его дом.

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Ярмак показал фото дочери возле сбитой ракеты

Реалии времени. По папе х**рит танк и арта каждый день, а жена с ребенком прячется каждую ночь от ракет. Это моя Соломия, а на заднем плане сбитое русское дерьмо неподалеку от нашего дома,

– прокомментировал Ярмак.

Он подчеркнул, что к сбитой российской ракете дочь приблизилась только после того, как на месте поработали взрывотехники.

"Фото было сделано после осмотра специалистами взрывотехниками. Никогда не приближайтесь к подобным предметам без предварительного осмотра соответствующих служб", – написал Ярмак и добавил, что "проклятая нация должна умирать в самых страшных муках".

Дочь Ярмарка Соломия возле ракеты / Фото из инстаграма рэпера

Под красноречивыми фото Ярмак обратился и к украинцам, для которых до сих пор "какая разница": "Вы либо начнете включать мозг, либо тоже будете п*жены".

Дочь Ярмарка Соломия возле ракеты / Фото из инстаграма рэпера

В комментариях на фото Соломии отреагировала звездная кума Ярмака Светлана Тарабарова. "Просто жесть", – написала певица. Ее поддержали пользователи инстаграма: