Нам негде будет брать мобилизационные резервы, – Ярмак высказался о влиянии российской пропаганды

Известный украинский рэпер Ярмак, с начала полномасштабной войны вступивший в ряды ВСУ, рассказал о влиянии пропаганды России на украинскую культуру. Артист считает, что российские нарративы из-за музыки и блоггеров влияют на ход войны.

По мнению Ярмака, украинцы, которые не смогли отказаться от российского контента, переняли безразличие к стране. Рэпер-воин также высказался о блоггер Юлию Вербу, которая не распространяет сборы для военных.

Не упустите Я украинка из Бахмута – блогерша, которая назвала воинов ВСУ "мясом", оправдалась за свои слова

Артист обратил внимание на украинских блоггеров, которые до сих пор продвигают пророссийские ценности. По его словам, все фанаты российского рэпа, "моргенштернщины" и прочего – это маргиналы, которым безразлично на государство.

"Они максимального уровня эгоисты, потому что у них это воспитывали. За это все должны нести ответственность блоггеры… Культура – это невероятный инструмент, она оказывает влияние на миллионы", – убежден Ярмак.

Рэпер считает, что такой эгоизм влияет на течение войны. По его мнению, зомбированные русским культурным влиянием украинцы не видят смысла воевать за родную страну.

Скоро у нас негде будет брать мобилизационные резервы из-за того, что наш враг очень сильно поработал на культурном направлении и просто "заразил" мозг большого количества населения. Скоро на фронте не будет кем менять уставших парней,

– заявил Yarmak.

Рэпер объяснил, что такие украинцы говорят, что имеют здесь квартиру, работу, зону комфорта, но умирать за страну не собираются.

Артист признается, что не разделяет этого в рамках ситуации, которая сейчас сложилась – когда на Украину жестоко напали, убивают детей, женщин.

Александр Ярмак вспомнил, насколько популярен был российский контент до полномасштабного вторжения. Он считает, что культурная экспансия России "убила" в Украине огромное количество патриотов, которые могли бы появиться.

До 2022 года у нас просто провал был. У нас все смотрели "ЧБД", российских блоггеров и формировались в этой среде, в которой им навязывали такие жизненные ценности: "Мы вне политики", "я должен думать только о себе". Вот в принципе мы большую часть населения такую и получили,

– выразился певец.

Смотрите полное интервью с Александром Ярмаком: видео