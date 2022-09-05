Каждый день наши военные переживают ад. Они постоянно защищают Украину от врагов, рискуют жизнью ради того, чтобы наша страна была свободной.

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Ярмак и Коля Серга выступили в госпитале

Чтобы напомнить обществу, какой ценой военные обретают мир, рэпер Ярмак опубликовал видео с выступления перед ранеными военными. Сейчас они находятся на лечении в госпитале, уставшие, но несокрушимые. Каждый из них собственными глазами видел, что такое война, почувствовал ее на себе.

Сегодня пришли в госпиталь немного попеть ребятам. Пацаны – титаны, которые некоторое время, пока позволяли физические возможности, держали мир для многих уголков нашей страны! Если кто-то устал от войны, в следующий раз приглашаю с нами, сразу приводит в чувство!

– написал Ярмак под видео.

Вместе с рэпером r военным приехал певец Коля Серга, который сейчас учится на снайпера. Артисты исполнили песню "Моя країна". Этот трек Ярмак недавно перевел с русского.

В комментариях поклонники выражают благодарность и уважение артистам. Также видео комментируют звездные коллеги Ярмака.