Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина
Источник:NHK
Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина Кея Комуро. Теперь она собирается покинуть королевскую семью и отказаться от монаршего статуса.
Избранником дочери наследного принца Акисино стал ее однокурсник из международного христианского университета. Влюбленные вместе учились в Токио.
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Принцесса Мако вышла замуж
Свадьба Мако и Кея состоялась 26 октября. Теперь 30-летняя японка покинула королевскую семью и взяла фамилию мужа – Мако Комуро. Перед церемонией бракосочетания девушка посетила своих родителей, бабушку и дедушку.
Но общественность Японии негативно отреагировали на выход Мако из императорской семьи. Теперь в стране обострится проблема быстрого сокращения монаршей династии.
Принцесса Мако и Кей Комуро / Фото Getty Images
Отношения Мако и Кея Комуро
- О личной жизни японской принцессы известно немного.
- Мако и Кей познакомились в 2012 году в университете.
- У Комуро есть работа в Соединенных Штатах Америки, однако сейчас вместе с женой он будет жить в Токио.
- Через некоторое время супруги планируют переехать в США на постоянное место жительства.