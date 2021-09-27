Японская принцесса Мако откажется от 1,3 миллиона долларов ради свадьбы с простолюдином

Племянница императора Японии – принцесса Мако должна была получить от японского правительства 1,3 миллиона долларов за потерю королевского статуса. Однако для того, чтобы ускорить свадьбу с женихом Кеем Комуро, она отказалась от выплаты.

Принцесса Мако отказалась от всех королевских титулов, поскольку ее возлюбленный не имеет благородного происхождения. Свадьбу уже несколько раз откладывали на неопределенный срок, поэтому принцесса стремится уже как можно быстрее пойти под венец с избранником.

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Отношения принцессы Мако и Кея Комуро

Влюбленные познакомились в 2012 году в христианском университете. О помолвке официально объявили в 2017 году. Мако считает, что отказ от выплаты должен ускорить процесс бракосочетания. Согласно японскому законодательству после свадьбы чета, состоящая из члена императорской семьи и простолюдина, не получает императорского статуса. Также его не получат дети Мако и Кея.

Известно, что ранее пара переносила свадьбу, отмечая, что нужно сначала спланировать будущее. Однако ходили слухи о том, что праздник не состоится из-за отсутствия подготовки. Дату свадьбы могут объявить уже в октябре.

Мако планирует переехать вместе с любимым в Соединенные Штаты Америки. Жених принцессы ждет результата экзаменов с права. Он хочет строить адвокатскую карьеру в Нью-Йорке.

В СМИ есть информация о том, что бабушка Мако – бывшая императрица Митико, говорила внучке, что она "наивна" и настаивала на прекращении ее отношений с простолюдином. Женщина якобы получила сообщение о том, что мать Комуро связана с денежным конфликтом на сумму почти 40 тысяч долларов.