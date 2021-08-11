Янина Соколова заявила, что больше не сможет иметь детей, и обратилась к нерожденной дочери
Источник:фейсбук Янины Соколовой
Два года назад журналистка и общественный деятель Янина Соколова поборола рак. Всего за семь месяцев она одолела болезнь, однако потеряла возможность снова стать мамой. Следовательно, звезда опубликовала щемящее обращение к дочери, которую никогда не родит.
37-летняя Янина Соколова мечтала стать многодетной мамой и родить сыновьям – Николаю и Мирону – младшую сестру. Однако рак, которым она заболела в конце 2018 года, лишил ее этого шанса.
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У меня нет дочери. И биологической никогда не будет. Рак-дурак отобрал эту возможность,
– щемяще заявила Янина Соколова.
На фейсбук-странице журналистка разместила сообщение, которое обязательно отправила бы дочери, чтобы та перечитывала его в трудные минуты жизни. Сообщение разлетелось по сети и растрогало матерей, воспитывающих дочерей.
Что Янина Соколова сказала бы нерожденной дочери
- "Никогда не теряй веры в себя. Чтобы ни случилось, ты можешь все начать сначала. Пока ты жива, возможно все, и ничего не окончательно";
- "Каждое поражение – это еще не финал. Это путь к победам";
- "Выходи замуж только за того, кого любишь. Кто тебя защитит и рассмешит. Люби того, кто тебя ценит, независимо от того кем тыявляешься";
- "Будь честной с собой и с другими";
- "Найди дело своей жизни. Ты быстро поймешь, какая оно. Дело должно быть в удовольствие и прибыль. Ты должна быть лучшей в том, чем занимаешься";
- "Будь смелой и сильной. Бог помогает таким";
- "Никогда не иди на компромиссы со своей совестью и честью. Никому, слышишь, никому не позволяй унижать твое достоинство";
- "Выходи замуж сколько хочешь. Не обращай внимания, что люди скажут. Счастливая мама – счастливые дети";
- "Люби себя. Старайся стать лучшей копией себя";
- "Не бойся рожать детей. Они не отнимают свободу. Они дарят продолжение и след";
- "Не вздумай наращивать волосы и делать губы уточкой. Если тебе кажется, что не видно, то тебе кажется";
- Раз в год делай чек-ап тест на рак";
- "Люби свое тело. Каким бы оно ни было. Если тебя оно не устраивает, то работай над ним, чтобы устраивало".
Щемящее сообщение Янина Соколова завершила словами: "Звони мне. Чтобы ни случилось, я за тебя. Потому что ты – это продолжение меня. Я всегда буду рядом. Даже, когда меня нет. Твоя мама".