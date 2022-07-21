"Вперед по трупам": Яна Соломко из "Холостяка-1" засветилась на фестивале в Москве

Пока российская армия бомбит украинские города, в Москве устраивают музыкальные фестивали. Хуже всего то, что на них до сих пор появляются украинские артисты. Так, на Summer Sound выступила Яна Соломко, которую знают с первого сезона "Холостяка".

Сначала Яна Соломко принимала участие в "Шансе", в 2011 году пиарилась на "Холостяке" с Максом Чмерковским, потом пела в группе Real O и под крылом Юрия Никитина. Очевидно, покорить украинский шоу-биз девушке не удалось, поэтому она переименовалась в SOYANA и принялась пробивать дорогу в российский. От карьеры в стране-агрессорке Соломко не отказалась даже несмотря на полномасштабную войну.

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Как Яна Соломко опозорилась в Москве

На открытой площадке Дизайн Завода в Москве Яна Соломко спела несколько своих песен и выстелилась перед российской публикой. Украинка заявила, что "очень приятно" выступать для народа, который уничтожает ее Родину.

Приятно с вами познакомиться. Меня зовут SOYANA. Мне очень приятно быть сегодня здесь с вами. Спасибо вам огромное,

– выдала Яна Соломко со сцены.

– серия летних концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторы говорят, что на фестивале выступают "топовые артисты, представляющие разные тренды развития современной".

Интересно, что "порадоваться" за Яну Соломку пользователи из Украины не могут, ведь она ограничила им доступ к своему инстаграму. Похоже, украинская публика девушку больше не интересует, она нацелена на аудиторию из страны-агрессорки. Об этом свидетельствуют даже российские номера директора и пиарщицы в шапке ее профиля.

Скриншот из инстаграма Яны Соломко

Однако достучаться до Соломко некоторым украинцам таки удалось:

"Это называется вперед по трупам. Предательница. Именно Украина тебя сделала популярной. А как же твое "давай народную" и спела "Вербову дощечку". Фу, даже мерзко";

"Какой ужас. Пока земляков ежедневно убивают российские ракеты, такие недозвезды поют для оккупантов. Прощения вам нет";

"В Украине не признали, потому что здесь конкуренция, а там не с кем. Всякий мусор отсюда уезжает, туда им дорога";

"Позор! Девушка, вы не достойны своей фамилии. Измените ее, имейте уважение к предкам, не позорите";

"Она ртом зарабатывает и ест, там мозг, сердце и душа отсутствуют. Забрать гражданство Украины";

"Предательница! Продажная шл*ха! Стыд тебе. Никогда не возвращайся";

"Деньги не пахнут? Стыд, предательница";

"Продажная тварь";

"Поздравляю, ты досталась дна".