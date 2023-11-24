Популярную блогершу подловили на лжи на шоу "Супермама": в чем ее обвиняют
Источник:"Супермама"
Украинскую блогершу Яну Догу обвинили во лжи на популярном шоу "Супермама". Это связано с ее заработками в социальных сетях.
Яна Дога имеет немало подписчиков в соцсетях. В частности, в инстаграмме за ней следят 540 тысяч подписчиков, а в тик-токе – более 11 миллионов человек.
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Известная блогерша оскандалилась на шоу "Супермама"
Девушка приняла участие в одном из выпусков популярного проекта "Супермама" на телеканале "СТБ". Она призналась о том, что хорошо зарабатывает блогерством. Дога поделилась, что купила себе Porsche и впоследствии хочет купить сыну квартиру.
Другие мамочки спросили у Яны, сколько она зарабатывает в месяц. Дога отметила, что в инстаграмме ее заработок достигает 30-50 тысяч долларов. В то время как в тик-токе девушка получает почти 20 тысяч долларов. Блогерша сказала, что зарегистрирована как ФЛП третьей группы.
Посчитав ее заработки, одна из участниц Виктория пришла к выводу, что Яна говорит неправду. В частности, либо она не платит все налоги, либо обманывает о своем состоянии. Дело в том, что ограничения на ФЛП в год составляют 8 миллионов гривен. В то время как заработки блогерши превышают эту сумму в четыре раза.
Дога ответила, что доходы у нее могут отличаться каждый месяц, поэтому заработки не являются постоянными.
Я не зарабатываю 80 тысяч долларов каждый месяц. 30-50 тысяч,
– отметила Яна.
По мнению блогерши, сопернице не к чему было придраться и решила взяться за налоги. Яна назвала другую участницу "тупой" и приказала выйти из ее квартиры.
Как отреагировали зрители программы
Пользователей сети возмутило поведение Яны на шоу, а также ее кичливость своими доходами. Они считают это неуместным в военное время.
- "Вика с налогами их просто обула. Лучшая защита – это нападение".
- "Она – самая отвратительная участница шоу за всю историю. И, конечно, она скажет, что зрители такое пишут, потому что завидуют ей".
- "На эту Яну противно смотреть. Кто ей вбил в голову, что такое поведение и отношение к людям – это круто".
- "Вика – молодец, схватившая за задницу этих "предпринимателей". Надеюсь, что налоговая за них возьмется".
- "Считаю неуместным то, как Яна кичилась своими доходами в то время, когда в стране война. Она производит впечатление высокомерного, хамовитого и несдержанного человека. Противно смотреть".
- "Она разочаровала хамством. А скрывать деньги от налоговой во время войны – это очередное дно, которое можно пробить".
Нашлись и зрители, которым не понравился выбор участниц для программы. По их мнению, ни одна из мам не заслуживала победы.
- "Все – хорошие по-своему (с иронией отреагировал пользователь)".
- "Самое кринжевое, что видела за все выпуски. Этот выпуск должен служить примером, как не надо вести себя на камеру, погружаться в работу, поддерживать вредные желания ребенка и придумывать детям диагнозы, когда сама не может связать 2 слова".
- "В этом сезоне первая четверка, где ни одна из участниц на роль победительницы не дотягивает".
- "Это шоу стало таким наигранным и отвратительным".
- "Согласна с комментариям многих, что среди этой четверки нет той, кто хотя бы немного мог претендовать на победу. Печально то, что они не хотят признаваться в своих ошибках".