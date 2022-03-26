Как стабилизировать психологическое состояние, когда далеко от дома: советы от Елены Зеленской
26 марта 2022 , 19:01Читати новину українською
Источник:телеграмм Елены Зеленской
Первая леди Украины Елена Зеленская дала несколько советов тем людям, которые вынужденно покинули дома и чувствуют тоску по дому. Ведь многие ехали, думая, что вернутся совсем скоро.
Елена Зеленская опубликовала в личном телеграмм-канале несколько советов UNICEF. Война заставила миллионы людей покинуть родные дома, поэтому сейчас, как никогда, важно уметь справляться со стрессом.
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Что делать, если хочется домой
Каждый во время войны думает про безопасность семьи. Неважно, куда вы решили ехать с горячих точек, все решения верны, ведь вы спасаете своих родных.
- Отслеживайте негативные мысли и выделите время на них, переключайте себя на положительные мысли или воспоминания. Фокусируйтесь на положительных воспоминаниях, являющихся для вас поддержкой.
- Если вы отслеживаете, что вы застряли на какой-то мысли, переключите себя на простое действие, например, помойте посуду.
- По возможности поддерживайте общение с другими людьми. Важны не только текстовые сообщения, но разговоры по видеосвязи.
- Отслеживайте собственное дыхание: там, где вы замираете – если вы затаили дыхание или оно поверхностное – положите одну руку на живот, другую на плечо и начните дышать животом.
- Дайте себе возможность прожить эмоции – воспоминания о доме, работе, оставшихся близких могут вызвать грусть, тревогу, страх – позволяйте себе эти чувства, слезы.
- Реагируйте на свои нужды и старайтесь их удовлетворять.
- Воспоминания о доме и желании вернуться, увидеть близких людей могут вызвать такие телесные реакции: тремор, трудности с засыпанием, учащенное сердцебиение, спазмы и т.д. При этом можно, если тремор – усилить дрожь (попрыгать, потрясти руками и т.п.), если морозить – накрыться одеялом, если трудности с засыпанием – через два часа выключить просмотр новостей, отслеживайте дыхание, обнять близких, которые рядом, сделать глазами 8-ку тому подобное.
- Отслеживайте негативные поведенческие реакции, например, желание дистанцироваться от всех и изолироваться, приступы агрессии, которая направлена на себя, употребление алкоголя и т.д. Если они есть – формируйте новые ритуалы и новые смыслы. Присоединяйтесь к волонтерству, если нет возможности работать, связывайтесь с единомышленниками и т.д.
- Ограничите просмотр новостей, непрерывное чтение социальных сетей. Выделите определенное время для новостей и потребляйте информацию только из проверенных источников.
- Выполняйте физические упражнения, которые помогут справиться с напряжением и стрессом.
- Если вы чувствуете, что ваше состояние не меняется и вам трудно с ним справиться самостоятельно, очень важно обратиться за профессиональной психологической помощью.