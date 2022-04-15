"Як абрикоси зацвітуть, повернемось по хатах": TAYANNA записала пророческую песню для украинцев

Украинская певица TAYANNA находится за границей, ведь там застала ее война. Оттуда женщина поддерживает украинцев информационно и творчески. Для поддержания духа она выпустила ласковый трек, который должен стать пророческим.

Во время русско-украинской войны произошел "взрыв" в культурной сфере, и многие звезды уже воспели трагические события в своих песнях. TAYANNA решила не напоминать подписчикам события, которые случились с народом за последние 50 дней, однако вселила надежду, что скоро все закончится.

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В своей новой композиции она спела о цветущих абрикосах, распускающих цвет весной. Она верит, что, когда они зацветут, все украинцы вернутся в свои дома.

"Пусть эта песня будет пророческой для всех нас. Спасибо всем, кто мне помогал", – написала под видео артистка.

TAYANNA – Абрикосы: смотрите видео онлайн

В начале апреля звезда записывала видео, где пишет первые ноты композиции. Уже тогда подписчики с нетерпением ожидали ее нового хита.