Я ждала слов поддержки, – Ирина Билык призналась, как ее экс-муж из России отреагировал на войну

После развода Ирина Билык и Аслан Ахмадов остались друзьями и были на связи как до, так и во время войны. Однако по словам певицы, он поддерживал ее недостаточно. Сначала фотограф пытался говорить правду на России, но потом испугался и сбежал в Азербайджане.

Война застала Ирину Билык в коттеджном городке возле Бучи. После первых взрывов она с сыном и кумой уехала на Запад страны. Экс-муж Аслан Ахмадов, который живет на России, никак не помогал артистке с эвакуацией. Более того, из-за шока он даже не нашел слов поддержки.

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Ирина Билык об экс-муже из России

Я ждала от него слов поддержки, но он был тоже в шоке, в шоковом состоянии. Он только писал одно: "Боже, когда это закончится? Это невозможно",

– призналась Ирина Билык.

Ирина Билык с экс-мужем Асланом Ахмадовым и сыном Табризом: фото

Однако Билык похвалила бывшего мужа за то, что он осмелился говорить правду о войне в Украине. Правда, хватило его ненадолго, он испугался, что его посадят.

"Он начал в интернете рассказывать, что происходит в Украине, как я, его сын уехали из дома, что нам негде жить. Но потом, как я поняла, ему позвонили друзья и сказали, что это опасно, что кое-кого уже посадили", – вспомнила певица.

После этого Аслан Ахмадов понял, что ему лучше сбежать из России. Так, он уехал в родной Азербайджан, в Баку, где живут его родители.