"А я всех переиграл": Остапчук потролил Лукашенко, который кормит Путина обещаниями

Шоумен Владимир Остапчук хоть и вступил в ряды терробороны, но инстаграм не забрасывает. Он опубликовал забавное видео, в котором посмеялся над Лукашенко, который обещал Путину, но так и не ввел войска в Украину до 21 марта.

Остапчук "наложил" фильтр с усами, королевскими апартаментами на фоне и спародировал голос белорусского диктатора. Он якобы воспроизвел его разговор с Путиным и озвучил отмазки, которыми Лукашенко кормит главу Кремля.

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А я сейчас не могу, я только сериал начал смотреть. Я был на заправке, там фиолетовых стиков нету. Ага, не буду сегодня. Только картошку посадили, ну куда по копаному, ну! Ну, не хотят люди, я их что заставлять буду. Абонент не может принять ваш звонок. А я всех переиграл,

– говорит Остапчук в видео.

Владимир Остапчук потролил Лукашенко: видео

Реакция сети на видео Остапчука

"Талантливый человек талантлив во всем";

"Это Оскар";

"Обожаю украинский юмор";

"Красавчик".

что Лукашенко, вероятно, обещал Путину напасть на Украину не позднее 21 марта, но наступления не произошло.

Примечательно, что Владимир Остапчук не впервые насмехается над самопровозглашенным президентом Беларуси, который прогибается под Путина. Он предложил этим двум "выбрать язык, которым их послать нах*й". Видео ведущий снял якобы от украинских мобильных операторов.