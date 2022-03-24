"А я всех переиграл": Остапчук потролил Лукашенко, который кормит Путина обещаниями

24 марта 2022 , 17:43
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Владимира Остапчука

Шоумен Владимир Остапчук хоть и вступил в ряды терробороны, но инстаграм не забрасывает. Он опубликовал забавное видео, в котором посмеялся над Лукашенко, который обещал Путину, но так и не ввел войска в Украину до 21 марта.

Остапчук "наложил" фильтр с усами, королевскими апартаментами на фоне и спародировал голос белорусского диктатора. Он якобы воспроизвел его разговор с Путиным и озвучил отмазки, которыми Лукашенко кормит главу Кремля. 

Читайте также Украинский – крутой: Дурнев, жена Павлика, Тринчер и другие переходят на государственный язык

А я сейчас не могу, я только сериал начал смотреть. Я был на заправке, там фиолетовых стиков нету. Ага, не буду сегодня. Только картошку посадили, ну куда по копаному, ну! Ну, не хотят люди, я их что заставлять буду. Абонент не может принять ваш звонок. А я всех переиграл,
– говорит Остапчук в видео. 

Владимир Остапчук потролил Лукашенко: видео

Следует объяснить, что Лукашенко, вероятно, обещал Путину напасть на Украину не позднее 21 марта, но наступления не произошло.

Реакция сети на видео Остапчука

  • "Талантливый человек талантлив во всем";
  • "Это Оскар";
  • "Обожаю украинский юмор";
  • "Красавчик". 

Примечательно, что Владимир Остапчук не впервые насмехается над самопровозглашенным президентом Беларуси, который прогибается под Путина. Он предложил этим двум "выбрать язык, которым их послать нах*й". Видео ведущий снял якобы от украинских мобильных операторов. 

Автор: Марина Джура