"А я всех переиграл": Остапчук потролил Лукашенко, который кормит Путина обещаниями
Источник:инстаграм Владимира Остапчука
Шоумен Владимир Остапчук хоть и вступил в ряды терробороны, но инстаграм не забрасывает. Он опубликовал забавное видео, в котором посмеялся над Лукашенко, который обещал Путину, но так и не ввел войска в Украину до 21 марта.
Остапчук "наложил" фильтр с усами, королевскими апартаментами на фоне и спародировал голос белорусского диктатора. Он якобы воспроизвел его разговор с Путиным и озвучил отмазки, которыми Лукашенко кормит главу Кремля.
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А я сейчас не могу, я только сериал начал смотреть. Я был на заправке, там фиолетовых стиков нету. Ага, не буду сегодня. Только картошку посадили, ну куда по копаному, ну! Ну, не хотят люди, я их что заставлять буду. Абонент не может принять ваш звонок. А я всех переиграл,
– говорит Остапчук в видео.
Владимир Остапчук потролил Лукашенко: видеоСледует объяснить, что Лукашенко, вероятно, обещал Путину напасть на Украину не позднее 21 марта, но наступления не произошло.
Реакция сети на видео Остапчука
- "Талантливый человек талантлив во всем";
- "Это Оскар";
- "Обожаю украинский юмор";
- "Красавчик".
Примечательно, что Владимир Остапчук не впервые насмехается над самопровозглашенным президентом Беларуси, который прогибается под Путина. Он предложил этим двум "выбрать язык, которым их послать нах*й". Видео ведущий снял якобы от украинских мобильных операторов.