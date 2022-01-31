Я вижу в ней себя, – Анна Тринчер о желании поработать с Тиной Кароль

Многие считают, что в шоу-бизнесе нет дружбы. Конечно, все зависит от человека, но блогер, певица и актриса Аня Тринчер точно не согласна с таким утверждением.

За кулисами проекта "Нового канала" "Где логика?"она рассказала, с кем поддерживает теплые товарищеские отношения.

Интересно Дуэт победителей Евровидения: с кем Джамала планирует записать песню

Я дружу с Jeryy Heil, Геной Витером, Позитивом. Еще с Натальей Могилевской очень близко. Немножко с Надей Дорофеевой, NK и Потапом,

– рассказала артистка.

Однако Аня имеет профессиональную мечту – она хотела бы сделать коллаборацию с известной украинской исполнительницей.

"Мне по-женски импонирует Тина Кароль. Притягивают ее сила, женственность, готовность к разнообразию. Я вижу в ее качествах себя. Было бы интересно поработать с Тиной. В общем я за коллаборации. Очень крутая штука, так как это не просто обмен аудиторией, а слияние разных миров. Априори у каждого артиста свое видение музыки, образ, стиль, чувства. Когда эти два мира сходятся воедино, получается классный продукт. Поэтому, если взрослые, большие артисты будут открыты к коллаборациям, я буду только за", – призналась Анна Тринчер.



Анна Тринчер и Позитив в шоу "Где логика?" / Фото пресс-службы "Нового канала"

Интеллектуально-развлекательное шоу "Где логика?" с ведущим Андреем Бедняковым "Новый канал" покажет уже весной этого года!

Напомним, недавно Анна Тринчер прибегла к увеличению груди. За пластическую операцию она заплатила 6 тысяч долларов. К изменениям во внешности ее подтолкнула мечта, а также поощрение ее жениха – блогера Александра Волошина.