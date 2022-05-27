"Я верю в каждого из вас": Тина Кароль и Тарас Тополя вдохновенно поздравили с последним звонком

В последнюю пятницу весны в Украине традиционно проходят последние звонки. В этом году это 27 мая. Для всех школьников этот праздник стал другим – без линейки, без формы и без одноклассников рядом.

В эфире телемарафона украинские звезды Тина Кароль и Тарас Тополя передали привет всем украинским выпускникам. Они поздравили с окончанием школы и пообещали, что отстроят страну для молодежи.

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Поздравление Тараса Тополи из Харькова

"Хотим поздравить вас с новым этапом вашего жизненного пути. Вы учитесь и приобретаете знания в очень драматические времена и отсюда, с полей, с мест обороны, где украинские вооруженные силы держат нашествие врага, мы хотим вас поблагодарить и пообещать, что сделаем все для того, чтобы свет ваших знаний озарил будущее нашей Украины", – вдохновенно заявил Тарас Тополя.

Ваше дело – учиться, учиться и снова учиться. Только умом, только светом в сердцах и мозгах мы победим. Ну и конечно же немного оружия,

– с улыбкой добавил лидер группы "Антитела".

После этого он исполнил отрывок своего хита "Там, де ми є", который был саундтреком сериала "Школа". "Нічого не бійся, в кінці сценарію happy end. Там, де ми є", – спел Тополя на камеру.

Приветствие Тины Кароль из Великобритании

сейчас Тарас Тополя служит на Харьковщине , где эвакуирует население и помогает раненым. По его словам, "там очень большие успехи, постепенно продвигаемся, но не без потерь, к сожалению".

"Знание – это сила. Знание – это и есть самые большие деньги на свете. Когда вы умны, когда вы начитаны, когда вы хорошо разбираетесь в своей профессии, весь мир открыт перед вами. Поэтому не медлите! Вы будете строить наше государство, вы и есть наше будущее, вы и наша надежда, наша опора. Сегодня мы стараемся для вас, а завтра уже вы будете стараться для нас", – подчеркнула Тина Кароль.

Она призвала подростков слушать видеоуроки, умных людей, читать книги, ведь это закаляет ум, и самое главное – помнить традиции, язык, литературу, историю, песни, где бы они ни были.

Именно это и есть самоидентификация, именно из этого состоит ДНК Украины. Наше государство красивое, его есть за что любить, и оно очень отличается от захватчика, который сегодня пришел на нашу землю. Мы все отстроим, я верю в каждого из вас. Украина – это каждый из вас, Украина – это ты,

– заявила певица.

Тина Кароль убеждена, что вскоре Украина будет самым развитым государством, а наш украинский паспорт – самым желанным.