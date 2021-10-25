Я устала, – Евгения Власова эмоционально прокомментировала вылет из "Танцев со звездами"

Украинская певица Евгения Власова покинула шоу "Танцы со звездами" в 8 эфире. Для звезды это не стало печальной новостью. Она призналась, что "мечтала об этом".

В 8 выпуске шоу "Танцы со звездами" Евгения Власова показала себя с новой стороны, станцевав с Дмитрием Жуком и Максом Леоновым эффектную румбу с элементами пластики. И звезде не хватило баллов от судей и поддержки фанов, чтобы пройти в следующий выпуск.

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Евгения Власова о вылете из шоу

В отличие от других экс-участников, певица не расстроилась из-за того, что покинула проект. Она призналась, что даже рада тому, что произошло.

Для меня это свобода. Я очень устала. Теперь я могу не хорохориться и сказать, что я давно устала и рада тому, что сейчас произошло. Я устала от этих стен, устала от этого павильона, шоу-бизнеса... Это было для меня большим испытанием – общаться с людьми из шоу-бизнеса. И я рада, я знала, что так будет,

– заявила звезда.

Евгения Власова также поблагодарила партнера Максима Леонова, который "родил ее как танцовщицу" и вложил немало труда в их выступления.

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"Я не переживаю. Только одна мысль, – я хотела все же дойти до финала. Но, видите, голосование ваше не сработало. Ибо только это нас могло спасти. Логай технический, его выбрали", – отметила также певица.

Знаменитость также назвала своих фаворитов, которые, по мнению Власовой, могут дойти до финала. Это актер Константин Войтенко и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Евгения подчеркнула важность зрительского голосования, поскольку "именно голоса зрителей все решают и на проекте все по-честному.

Реакция сети

Поклонники активно реагируют на вылет Евгении Власовой из "Танцев со звездами". Некоторые возмущены тем, что звезда так неожиданно покинула шоу. Однако мнения фанов проекта очень разные.