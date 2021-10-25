Я устала, – Евгения Власова эмоционально прокомментировала вылет из "Танцев со звездами"
Источник:инстаграм Евгении Власовой
Украинская певица Евгения Власова покинула шоу "Танцы со звездами" в 8 эфире. Для звезды это не стало печальной новостью. Она призналась, что "мечтала об этом".
В 8 выпуске шоу "Танцы со звездами" Евгения Власова показала себя с новой стороны, станцевав с Дмитрием Жуком и Максом Леоновым эффектную румбу с элементами пластики. И звезде не хватило баллов от судей и поддержки фанов, чтобы пройти в следующий выпуск.
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Евгения Власова о вылете из шоу
В отличие от других экс-участников, певица не расстроилась из-за того, что покинула проект. Она призналась, что даже рада тому, что произошло.
Для меня это свобода. Я очень устала. Теперь я могу не хорохориться и сказать, что я давно устала и рада тому, что сейчас произошло. Я устала от этих стен, устала от этого павильона, шоу-бизнеса... Это было для меня большим испытанием – общаться с людьми из шоу-бизнеса. И я рада, я знала, что так будет,
– заявила звезда.
Евгения Власова также поблагодарила партнера Максима Леонова, который "родил ее как танцовщицу" и вложил немало труда в их выступления.
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"Я не переживаю. Только одна мысль, – я хотела все же дойти до финала. Но, видите, голосование ваше не сработало. Ибо только это нас могло спасти. Логай технический, его выбрали", – отметила также певица.
Знаменитость также назвала своих фаворитов, которые, по мнению Власовой, могут дойти до финала. Это актер Константин Войтенко и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Евгения подчеркнула важность зрительского голосования, поскольку "именно голоса зрителей все решают и на проекте все по-честному.
Реакция сети
Поклонники активно реагируют на вылет Евгении Власовой из "Танцев со звездами". Некоторые возмущены тем, что звезда так неожиданно покинула шоу. Однако мнения фанов проекта очень разные.
- "Евгения, звездочка наша, вы лучше всех! Крутая прекрасная богиня! Любим безмерно! Неважно. Не беспокойтесь. Проект много потеряет без вас. Вы все равно лучшая! Берегите здоровье, и очень ждем концерты";
- "Ты – невероятная. Горжусь";
- "Вы прекрасно танцуете. Вы доказали это себе и всем";
- "Болела за вас. Жаль что так получилось. Вы большие молодцы! Удачи вам и крепкого здоровья";
- "Объективно должен был покинуть шоу MELOVIN! Такими темпами еще и кубок забрать сможет. Это трэш";
- "Судьи оценили честно. За это им спасибо. Логай действительно сильнее. Женя молодец";
- "Это меганесправедливо";
- "Теперь реально страшно, что на следующей неделе покинет проект кто-то очень сильный. Неужели фаны действительно не видят, что крутой певец и артист не такой крутой танцор?";
- "Есть пары слабее! Несправедливо вылетели! Но, если сравнить с Артуром, то конечно Макс и Женя слабее".