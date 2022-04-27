Я тоже боялся, и сейчас боюсь, – Макс Барских о том, почему поступил в ВСУ и как эвакуировал маму

Украинский певец Макс Барских дал большое интервью, в котором рассказал о жизни во время войны. Он вспомнил, как вывез маму из Херсона и объяснил, для чего поступал в ВСУ.

Музыкант Макс Барских до полномасштабной войны часто ездил в Россию и получал там награды. Но после 24 февраля он поддержал украинцев, а через некоторое время даже вступил в ВСУ.

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Макс Барских об эвакуации мамы

Артист признался, что к началу войны мог находиться в США, однако остался в Украине. Он поделился, что сделал выводы о России и русских.

Эта война меня очень изменила. Плюс у меня здесь очень много родственников, и мне не удалось бы их вывезти без личного присутствия. А так я неделю собирал их по всей стране, в частности, из Херсона. Мама не хотела ехать, и мы вывезли ее в последний момент,

– признался Макс.

"К счастью, мой брат тогда был в Херсоне, и я заставил его уехать забрать ее. Они уехали в довольно опасный момент – Херсон еще не был оккупирован, но россияне зашли туда уже через несколько дней", – добавил он.

Почему Барских вступил в ВСУ

После начала войны певец занимался волонтерством, поддерживал переселенцев. Но в начале апреля он решил вступить в ряды военных.

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Одна из главных причин, почему я вступил в ВСУ – это желание поддержать как бойцов, так и каждого, кто никогда не был связан с военным делом, но хочет защищать свою страну и сейчас испытывает страх. Я тоже боялся, и сейчас боюсь, конечно,

– поделился Макс Барских.

"Но когда я нахожусь на учениях, в батальоне, то чувствую единство, и становится легче. Я верю, что вместе мы непобедимы. Ну и мне лично легче, когда я физически присутствую там, где могу быть полезным. Я иначе не могу. Этот мой дом, мое прошлое, будущее. Это мои близкие. И когда кто приходит и хочет забрать это, для меня он автоматически становится врагом".