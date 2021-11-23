Я так тронута, – Alina Pash показала, на что решился ради нее 51-летний отец
Источник:инстаграм Alina Pash
Украинская исполнительница Alina Pash поделилась в сети редким фото с отцом. На нем она пальцем указывает на свою татуировку, где написано "Слухай". Но каково было удивление фанатов, когда увидели ее отца с такой же надписью на теле. На такой шаг мужчина отважился ради дочери.
27-летняя рэп-певица Alina Pash осталась очень тронутой поступком отца. На снимке он предстал с голым торсом и приятной улыбкой. Фанаты певицы отметили, что отец Алины выглядит очень молодо, а кое-кто даже подумал, что это ее бойфренд.
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Мой папа сделал свою первую татуировку! Мужчина – 51 год! Я так тронута! Спасибо за эту поддержку, за эту любовь!
– эмоционально написала Алина, которая искренне улыбается на совместном фото с папой.
"Говорит папа, что хочет бесплатный вход на мой концерт всегда. Кто помнит клип "Слухай" и мое обещание "бесплатного билета"? – добавила артистка.
Известно, что отец артистки работал в правоохранительных органах. Теперь он сделал свое первое тату, которое идентично тому, что у дочери.
Alina Pash с отцом / Фото из инстаграма звезды
Реакция сети
- "Прекрасно выглядишь, молодой человек!";
- "Какой же крутой папа!";
- "Класс!";
- "Так трогательно и так круто";
- "Какие красивые, и какой поступок отца невероятен";
- "51? Серьезно? Твой отец лет на 10 моложе выглядит";
- "Девочка, что за отец, О Боже!";
- "Папа хоть куда! Из-за этого и дочка – красота!";
- "Ничего себе";
- "Твой папа – просто one love";
- "Ого, какой красавчик";
- "Я, ну прямо очень извиняюсь, знаю, что мама читает комментарии, но папа прямо Джеймс Бонд, даже лучше";
- "Отец – секси-бой".
Алина родилась и выросла в селе Буштино, что на Закарпатье. Именно оттуда артистка почерпнула немало вдохновения и идей для создания собственных песен и сценического образа.
Alina Pash в детстве / Фото из инстаграма артистки