Я так тронута, – Alina Pash показала, на что решился ради нее 51-летний отец

23 ноября 2021 , 21:14
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Источник:

инстаграм Alina Pash

Украинская исполнительница Alina Pash поделилась в сети редким фото с отцом. На нем она пальцем указывает на свою татуировку, где написано "Слухай". Но каково было удивление фанатов, когда увидели ее отца с такой же надписью на теле. На такой шаг мужчина отважился ради дочери.

27-летняя рэп-певица Alina Pash осталась очень тронутой поступком отца. На снимке он предстал с голым торсом и приятной улыбкой. Фанаты певицы отметили, что отец Алины выглядит очень молодо, а кое-кто даже подумал, что это ее бойфренд.

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Мой папа сделал свою первую татуировку! Мужчина  –  51 год! Я так тронута! Спасибо за эту поддержку, за эту любовь!
 –  эмоционально написала Алина, которая искренне улыбается на совместном фото с папой.

"Говорит папа, что хочет бесплатный вход на мой концерт всегда. Кто помнит клип "Слухай" и мое обещание "бесплатного билета"? – добавила артистка.

Известно, что отец артистки работал в правоохранительных органах. Теперь он сделал свое первое тату, которое идентично тому, что у дочери.


Alina Pash с отцом / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

  • "Прекрасно выглядишь, молодой человек!";
  • "Какой же крутой папа!";
  • "Класс!";
  • "Так трогательно и так круто";
  • "Какие красивые, и какой поступок отца невероятен";
  • "51? Серьезно? Твой отец лет на 10 моложе выглядит";
  • "Девочка, что за отец, О Боже!";
  • "Папа хоть куда! Из-за этого и дочка – красота!";
  • "Ничего себе";
  • "Твой папа – просто one love";
  • "Ого, какой красавчик";
  • "Я, ну прямо очень извиняюсь, знаю, что мама читает комментарии, но папа прямо Джеймс Бонд, даже лучше";
  • "Отец – секси-бой".

Алина родилась и выросла в селе Буштино, что на Закарпатье. Именно оттуда артистка почерпнула немало вдохновения и идей для создания собственных песен и сценического образа.


Alina Pash в детстве / Фото из инстаграма артистки

Автор: Уляна Журба