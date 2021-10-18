Я так ничего и не получила, – Снежана Онопко через год после развода еще не поделила имущество

Украинская фотомодель Снежана Онопко почти год как в разводе с мужем Николаем Щуром. Их брак длился 10 лет, во время которого она неоднократно становилась жертвой домашнего насилия, как рассказывала женщина. Впрочем, за год времени она до сих пор не получила части совместно нажитого имущества.

По словам Онопко, она сначала хотела как можно скорее оборвать все контакты и не планировала устраивать громкий раздел имущества, но когда узнала, что в совместно построенном доме с экс-мужем теперь живет его любовница, она начала бороться за свои права.

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Как поделилась 34-летняя модель, согласно решению суда, ей принадлежит половина всего имущества, которое она нажила в браке с донецким бизнесменом. Но даже с тремя адвокатами она до сих пор не смогла ничего для себя завоевать.

Мы так и не общаемся. Раздел имущества – как стоял вопрос, так и стоит. Я так ничего и не получила до сих пор. У меня три адвоката, честно, я в этом не сильно разбираюсь, но это достаточно сложно в Украине делается... Ну, может быть по итогам я что-нибудь получу. Не знаю,

– прокомментировала Снежана.

В частности Осадчая поинтересовалась, планирует ли модель в будущем еще раз выходить замуж.

"Мне кажется, все решит любовь. Будут чувства, будет большая любовь – будет штамп в паспорте и все остальное. Пока просто я к этому не готова. Просто прошло мало времени", – поделилась Снежана и добавила, что обязательно подпишет брачный контракт перед тем, как связывать судьбу с еще одним мужчиной.

Что известно о браке Онопко и Щура