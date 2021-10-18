Я так ничего и не получила, – Снежана Онопко через год после развода еще не поделила имущество
Источник:ютуб-шоу "Светская жизнь"
Украинская фотомодель Снежана Онопко почти год как в разводе с мужем Николаем Щуром. Их брак длился 10 лет, во время которого она неоднократно становилась жертвой домашнего насилия, как рассказывала женщина. Впрочем, за год времени она до сих пор не получила части совместно нажитого имущества.
По словам Онопко, она сначала хотела как можно скорее оборвать все контакты и не планировала устраивать громкий раздел имущества, но когда узнала, что в совместно построенном доме с экс-мужем теперь живет его любовница, она начала бороться за свои права.
Читайте также Экс-супруга Виктора Павлика заявила, что он выселяет ее из квартиры
Как поделилась 34-летняя модель, согласно решению суда, ей принадлежит половина всего имущества, которое она нажила в браке с донецким бизнесменом. Но даже с тремя адвокатами она до сих пор не смогла ничего для себя завоевать.
Мы так и не общаемся. Раздел имущества – как стоял вопрос, так и стоит. Я так ничего и не получила до сих пор. У меня три адвоката, честно, я в этом не сильно разбираюсь, но это достаточно сложно в Украине делается... Ну, может быть по итогам я что-нибудь получу. Не знаю,
– прокомментировала Снежана.
В частности Осадчая поинтересовалась, планирует ли модель в будущем еще раз выходить замуж.
"Мне кажется, все решит любовь. Будут чувства, будет большая любовь – будет штамп в паспорте и все остальное. Пока просто я к этому не готова. Просто прошло мало времени", – поделилась Снежана и добавила, что обязательно подпишет брачный контракт перед тем, как связывать судьбу с еще одним мужчиной.
Что известно о браке Онопко и Щура
- Пара поженилась в 2011 году и уже в 2017 году якобы хотела расстаться. Тогда же она опубликовала прощальное обращение мужа, которое впоследствии исчезло.
- Тогда модель заявляла, что ее профиль взломали, а этот пост был выходкой хакеров. Впрочем, в 2020 году ситуация получила другое развитие: женщина заявила о домашнем насилии.
- Модель призналась, что за время брака Николай Щур постоянно ее бил, насиловал ее и изменял. После ее признания мужчина отказался расставаться, но женщина искала различные юридические пути расторжения брака.
- В ноябре 2020 года брак официально прекратил свое существование. Бракоразводный процесс длился 10 месяцев.