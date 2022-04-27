Я скучаю, – Эктор Хименес-Браво рассказал, уцелел ли его двухэтажный дом в Ирпене

Только два года назад Эктор Хименес-Браво купил дом под Киевом. Он жил в элитном коттеджном городке в городе Ирпень, который был в оккупации. К счастью, дом шеф-повара не пострадал, но там до сих пор нет электричества и воды.

Когда в Украине началась война, Эктор Хименес-Браво был в родной Колумбии, 24 февраля проснулся не от взрывов. Однако в марте он приехал в Польшу, а затем, в апреле, – вернулся в Киев. Правда, в доме в Ирпене звезда "МастерШефа" не живет, ведь там до сих пор нет коммуникаций.

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Эктор Хименес-Браво о доме в Ирпене

Мой дом был в Ирпене. Там нет электричества, воды. Я скучаю по лесу, где гулял с собаками… К счастью, мой дом в Ирпене уцелел. Но Украина проливает кровь. За нее я больше беспокоюсь, чем за куски металла и два этажа бетона,

– высказался шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво признался, что за последние два месяца его не раз упрекали, что он не в состоянии почувствовать всю боль украинцев, ведь в его дом не пришла война. Однако звезда заверил, что через 13 лет Украина стала для него родной.

"В этой стране я прожил четверть своей жизни. Здесь я нашел друзей. Здесь я нашел вторую половинку. Я стал самым известным кулинаром Украины… Прошло 13 лет, а я и не заметил, как Украина стала моим домом. А я – наполовину украинцем. Хочу, чтобы вы знали. Украина – мой дом", – с трепетом заявил судья "МастерШефа".

Более того, он добавил, что будет стоять за Украину до конца, а после победы мечтает открыть ресторан в Крыму.

Эктор Хименес-Браво в своем доме в Ирпене: фото

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Полный текст публикации Эктора Хименеса-Браво:

Где мой дом? Два месяца войны я иногда читал комментарии: "Эктор, вам не понять. У нас забрали наш дом". Долго не хотел об этом говорить, но мой дом был тоже в Ирпене. Там нет электричества, воды. Я скучаю по лесу, где гулял с собаками.

В скором времени будет 13 лет, как я приехал на экскурсию в Киев. Прогулялся по Андреевскому спуску, познакомился с самыми добрыми людьми в мире. С украинцами. В этой стране я прожил четверть своей жизни. Здесь я нашел друзей. Здесь я нашел вторую половинку. Я привозил в Киев маму из Колумбии и хвастался, как красивая Украина. Я стал самым известным кулинаром Украины. Это было непросто, ведь тысячи украинских поваров могли бы занять мое место.

Я слышал фразу "ваше место должно занимать украинец". Прошло 13 лет, а я и не заметил, как Украина стала моим домом. А я – наполовину украинцем. Я не очень хорошо говорю по-украински, поскольку знаю еще 4 языка. Но я хочу, чтобы вы знали. Украина – мой дом.

К счастью, мой дом в Ирпене уцелел. Но Украина проливает кровь. За нее я больше беспокоюсь, чем за куски металла и два этажа бетона. Я буду бороться за свой дом до конца, пока мы не поедем открывать ресторан в Крыму.

Слава Украине! Слава всем защитникам, защищающим эту священную землю. Мы победим!